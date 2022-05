UJELA ME JE "KLINTONKA" I SVE ISPOD KOLENA JE OTEKLO: Kada vas ova napast ubode, to ni ne osetite ali onda kreću muke

Bojimo se krpelja, strepimo od osa, a tek kada vidimo stršljena... Međutim, malo ko zna da razni drugi, manji i neizgled bezopasni insekti mogu da nam upropaste čak i godišnji odmor! Jedna takva "zverka" je crna mušica zvana "klintonka". Kada vas ubode, to ni ne osetite, a onda kreću muke i otoci... Bez panike, leka ima, znaju ga čak i farmaceuti.

Kako izgleda agonija ujeda crne mušice i terapija "antiklintonka" opisala je reporterka Telegrafa koja je zbog ovog akrepa morala da ostane nekoliko dana kod kuće.

Ovo je njena ispovest.

"Ko bi rekao da jedan maleni insekt može da napravi takav problem?", bilo je prvo što sam pomislila posle otprilike 24 sata otkako sam konstatovala ujed na članku.

Pritom, taj ujed nisam ni osetila u prvi mah.

Šetajući prelepim predelima Šumadije, na dva sata od Beograda, uživala sam u lepom vremenu, zelenilu i tišini. Nije bilo komaraca niti "dosadnih" buba, a bila sam i "dobro obučena" za ovaj period godine: trenerka, prolećna jakna i duks - ako zatreba.

Ilustracija foto: Shutterstock

Kada sam se vratila u vikendicu primetila sam crvenu tačkicu na nozi, neobično veliku za ujed koji nisam ni osetila. Pretpostavila sam da je reč o nekoj maloj, bezazlenoj bubi. Tada je još sve bilo u redu, osim propratnog svraba. Međutim, narednog dana sam na poslu primetila kako mi deo noge gde je ujed otiče, bio je topao (u poređenju sa drugim člankom), crven, kao upaljen.

Kako je vreme prolazilo, patika me je više stezala, i ubrzo sam shvatila da je zapravo obuhvaćen dosta veći deo noge: otečeno stopalo (do prstiju), bočna strana stopala, list, kao i sam članak. Sam otok me ne svrbi i ne boli u stanju mirovanja, ali "zateže".

U povratku kući sam svratila u apoteku, gde sam po prepouci farmaceuta dobila sledeće savete kada sam im pokazala nogu: "Aha, znamo, to je mušica".

Bila sam začuđena da mušica može tako nešto da napravi, a preporuka je bila da mažem određeni gel 2 puta dnevno, da stavljam obloge sa rastvorom borne kiseline 3% i da za svaki slučaj ispijem pakovanje leka protiv alergije.

Kako sam pročitala u jednom članku na sajtu posvećenom bebama, prema rečima dermatovenerologa reč je o ubodima tzv. crne mušice, u narodu poznate kao "klintonka".

Specifično je to da se ubod ovog insekta ne oseti, jer se u njegovoj pljuvačci nalazi anestetik. Kako dalje piše, nijedan insekt nakon uboda ne daje ni približno slične reakcije. Dodaje se i da crna mušica uglavnom ubada po ekstremitetima, i njene "žrtve" su najčešće pecaroši ili izletnici pored reka.

Nakon uboda na koži se javljaju pečati od 1,5 do 2 cm, u nivou kože, sa krvnim podlivima i otocima koji bole i peku, ređe svrbe.

Neverovatno je i to da bolni otoci prestaju tek u roku od četiri do pet dana, ako se na vreme primeni terapija.

Srećom, sve što "klintonka" može da uradi je da vam zagorča par dana leta, ali ubod ove crne mušice ne izaziva sistemske alergijske reakcije poput gušenja.

(Kurir.rs/Telegraf)