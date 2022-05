ŽENE IZ RUSIJE ZGROŽENE NOVIM SADOM: Sedim i plačem, puno je đubreta! Odmah usledio žestok odgovor Rusa koji žive u Srbiji

Sve više Ukrajinaca, ali i Rusa, doseljava se u Srbiju otkako je počeo rat i kriza. Uveliko na društvenim mrežama imaju i grupe gde razmenjuju iskustva i savetuju jedni druge kada stignu u našu zemlju.

Ipak, komentare nekih Ruskinja, u koje je Telegraf imao uvid, niko nije očekivao. One su, navodno šokirane prljavštinom, osule paljbu po Novom Sadu, koji važi za jedan od čistijih i lepših gradova u Srbiji.

- Devojke, došli smo u Novi Sad, u šoku sam! Tražim drugo mesto, gde i kakve delove grada da pogledam. Nema šanse da ostanem sa sinom ovde, ovde je i na ulicu strašno izaći - napisala je jedna Ruskinja.

Druga je do te mere išla da je i ulazak u prodavnicu opisala kao košmar.

- Dobro veče, bili smo u prodavnici, u šoku sam u kakav smo košmar upali. Mislim da je muž uzeo stan tamo gde nije trebalo. Histerična sam, sin je u šoku. Razmišljam da se vratimo u Petersburg - navela je ona.

Bilo je i onih koje su napisale da zbog dolaska u Novi Sad sede i plaču.

- Puno je đubreta! Stan nije loš, ali ja ovde ne ostajem - navela je jedna od njih, prenosi Telegraf.

Da je u pitanju preterivanje i prenemaganje videlo se po odgovorima Rusa koji već duže vreme borave u našoj zemlji. Oni su iskritikovali sunarodnike što ovako komentarišu zemlju koja ih je dočekala raširenih ruku.

- Zar vas đubre toliko plaši - upitao je šokirano jedan Rus.

- Društvo, strašno vas je čitati. Došli ste u drugu zemlju, jednu od retkih koja je ostavila otvorena vrata.. I još ste ovoliko nezadovoljni! Možete se slobodno vratiti u Rusiju - odbrusio im je on.

Drugi je napisao je Novi Sad lep grad, mnogo zelen, uređen.

- Gde god pogledaš su parkovi, biciklističke staze su po gradu, veoma je udobno. Nasmejani ljudi su svuda, ne žure i pokušavaju da pomognu, uprkos tome što uopšte ne znam jezik. Gde je đubre, horor i prljavština o kojem pišete? Svuda su škole, vrtići i prodavnice - iskreno je naveo još jedan Rus koji uveliko živi u Novom Sadu.

Neki su napšli razumevanje za očajne sunarodnike, pravdajući to napuštanjem rodne zemlje.

- Prosto, vi ste tek sad shvatili da ste otišli iz doma. To je normalna reakcija. I to što ima đubreta, to vas razdražuje. Ali sam grad, kao i cela zemlja se veoma menjaju i to ne na loš način. Srbija možda nije idealna, ali u njoj su najbolji ljudi - poručuje na kraju ovaj Rus.

