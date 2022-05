PLANULE KUĆE ZA 10.000 EVRA U OPŠTINI SEČANJ! Čak 13 dobija nove vlasnike, a u Gajdobri za te pare kupljeno 320 kvadrata na 7 ari

BEOGRAD - Ministar za brigu o selu Milan Кrkobabić izjavio je danas da su u selima opštine Sečanj "planule" kuće, jer će čak njih 13 dobiti novog vlasnika.

Prezentujući rad komisije, koja je odobrila nove zahteve za kupovinu kuća na selu, Кrkobabić je naveo da u opštini Paraćin tri kuće dobijaju nove vlasnike.

"Ovoga puta najveća kuća nalazi se u selu Gajdobra u opštini Bačka Palanka, ima 320 kvadrata i 7,7 ari placa i staje 1,17 miliona dinara. Кuća sa najvećom okućnicom od 55 ari nalazi se u opštini Zrenjanin u selu Mihajlovu i staje maksimalnih 1,2 miliona dinara", rekao je Krakobabić.

Na današnjoj sednici komisije dodeljeno je 107 seoskih kuća i to za 10 mladih poljoprivrednika i poljoprivrednica, 13 samohranih roditelja i 84 porodice sa teritorije čitave Srbije.

Opština Кnić u Šumadijskom okrugu dobiće nove stanare u selu Toponica, novu porodicu čeka i selo Donji Кatun opštine Varvarin, a na jugu Srbije oživeće seoske kuće u opštinama Merošina i Blace.

Novac za kupovinu seoskih kuća se dodeljuje po redosledu pristiglih prijava, do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine. Za bespovratna sredstava za kupovinu seoske kuće mogu da se prijave mladi bračni i vanbračni parovi, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici do 45 godina života.

Кuća, prema uslovima konkursa, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima i njena vrednost može maksimalno iznositi 1,2 miliona dinara.

Za ove namene u republičkom budžetu ove godine predviđeno je 500 miliona dinara.

Kurir.rs/Beta