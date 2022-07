DOMAĆICE GA RADO DODAJU U SUPE I ČORBE, ALI LETI JE OPASAN! Kad upeče sunce, ovo povrće iz bašte može gadno da vas opeče!

Listovi sadrže materije furokumarini i kada dospeju na površinu kože, dok ste izloženi delovanju sunca, dolazi do pojave blažih ili jačih opekotina

BEOGRAD - Među povrćem, biljka latinskog naziva pastinaca sativa može se pohvaliti velikim brojem naziva.

Paštrnak, pastrnak, pastrnjak, paškanat, paštrnjak, jelinjak, krstata trava, pastinak, paškrnat, slatka trava samo su neki od njih. To je dvogodišnja biljka koja u prvoj godini formira zadebljali koren i lisnu rozetu, a u drugoj cveta i formira seme.

Od davnina se ceni kao gastronomska namirnica, začin, lekovita i medonosna vrsta. Međutim, on predstavlja i opasnost za osetljive ljude, piše Agroklub.

Lekovitost paštrnaka: Koren mu je cenjen

Upotrebljavaju se koren, list i plod koji sadrže eterično ulje. Najviše ga ima u plodovima, do 3,5 odsto. Od ulja potiče karakterističan miris. Sveži listovi su bogati vitaminom C kog ima oko 50 miligrama. Koren ima manje vitamina od listova. Sadrži veći procenat ugljenih hidrata, od osam do 10 odsto.

Koristi se za poboljšanje apetita, protiv grčeva u crevima, za bolju probavu, prirodni je diuretik, jača zidove krvnih sudova, snižava krvni pritisak, deluje blago umirujuće.

Za pripremu čaja je potrebno uzeti 1,5 supene kašike narezanog ili narendanog korena i kuva se dva do tri minute u 200 mililitara vode. Uzima se po jedna kašika tri puta u toku dana pre jela.

foto: Youtube Printscreen

Pažnja, može da opeče!

S paštrnakom je potreban oprez. On sadrži eterična ulja koja ga štite od štetočina i mogu biti toksična za neke grupe insekata. Zbog toga je cenjen u eko poljoprivredi za izradu prirodnih sredstava za zaštitu biljaka.

Neki ljudi imaju netoleranciju koja je posebno izražena kod beba i manje dece. Karakteristično je da oni koji imaju alergiju na brezu treba da ga konzumiraju pažljivo, jer izaziva reakciju na polen breze. Mali broj ima alergiju na paštrnak, a samim tim razviju alergije na celer i ostale srodne vrste.

foto: Youtube Printscreen

Veoma često se susrećemo s opekotinama na koži koje njegovo lišće izaziva u kombinaciji sa suncem. Reč je o fitofotodermatitisu poznatijem kao opekotine od paštrnaka.

Listovi sadrže materije furokumarini i kada dospeju na površinu kože, dok ste izloženi delovanju sunca, dolazi do pojave blažih ili jačih opekotina. Blagi simptomi su crvenilo, a kod jačih reakcija razvijaju se plikovi i rane. Plikove nikada ne probijate i ne češite nadražene površine. Potražite pomoć lekara koji će vam prepisati mast, gel i slično.

foto: Youtube Printscreen

Do reakcije dolazi zbog združenog delovanja ultraljubičastog spektra sunca. Prvi znaci opekotina se jave posle dan ili dva. Zaštitite se nošenjem odeće s dugim nogavicama i rukavima, kao i rukavicama. Posle rada s paštrnakom dobro operite ruke.

Dakle, ovde se ne radi o alergijskoj rekciji i ljudi bez problema mogu jesti koren i listove u jelima.

Kurir.rs/Agroklub