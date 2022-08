SEĆATE SE MILANA KOJI JE ŽENU SVOG ŽIVOTA TRAŽIO NA INTERNETU? Ona se sada zbog ljubavi iz grada seli u selo, ovako su se upoznali

Da ko čeka taj i dočeka najbolje dokazuje i primer Milana Tomića iz sela Gojina Gora koji je svojevremeno bio najpoznatiji mladoženja u Srbiji.

Mnoga srca je osvojio iskrenom željom da pronađe srodnu dušu koja se ne libi života na selu u kom živi. Svi su tada bili oduševljeni njegovim postupkom, ali nevesta ona prava nikako nije dolazila na kućni prag da obraduje staru majku.

Mnogi su tada pričali da devojke zaista beže od života na selu, teškog posla i da skoro sve koje žele da se udaju više preferiraju gradsku sredinu. Ipak, kad je i sam prestao da se nada desilo se čudo. Milan je upoznao ženu svog života, zaljubio se na prvi pogled i verio. Ženi se ove jeseni.

"Život je nepredvidiv i lep. Kad sam, može se reći, digao ruke od ženidbe pojavila se ona. Upoznali smo se sasvim slučajno, ona se nije uopšte ni javila na onaj moj oglas preko Fejsbuka, a za koji je čula čitava Srbija. Nije me uopšte ni poznavala iz te priče, tek kasnije kad sam joj ispričao je shvatila da sam to ja. Ljubav između nas je planula na prvi pogled. Ona je divna osoba i ima sve što sam oduvek tražio. Nisam želeo mnogo da čekam jer vreme brzo prolazi, verio sam je i rekla je da. Ona živi u Pančevu, a u septembru će se doseliti u moje selo. Spremna je da zbog ljubavi napusti gradski život, udobnost stana i posao. Svidela joj se moja iskrenost, kakav sam čovek i zato je moje srce puno", kaže ovaj budući mladoženja za RINU.

Vest da je pronašao svoju srodnu dušu i kako se nada ljubav za čitav život, obradovala je mnoge. Ali, ipak, najveća milina oko srca je njegovoj staroj majci. Kuću je sredio svojim poštenim radom i sa deset prstiju, obrađuje nekoliko hektara zemlje, bavi se voćarstvom i stočarstvom. Ističe da se na selu teško radi, ali da može lepo da se živi upravo od tog svog rada.

1 / 3 Foto: RINA/Privatna arhiva

"Mojoj ženi ništa neće nedostajati. Stalno sam pričao da iako živimo u selu to nije džungla, blizu su škola i autobuska stanica. Putevi dobri. Ali, kao da to nije dovoljno za mlade devojke da se odluče tu da se udaju, kao da je svima cilj da se udaju u grad. Zato sam svojevremeno i stavio onaj iskreni oglas na Fejsbuk. Ja sam svoju sreću našao, ali ostalo je još mnogo neoženjenih momaka u selima u našem kraju upravo zato jer je devojkama draže da rade u gradu pa čak i za malu platu, nego da u selu budu svoje na svome. Nadam se da će se to nekada promeniti, da nam se ne ugase škole i sela", dodaje Milan.

Ovaj vredni planinac samo je još jedan dokaz da sreća dolazi onda kad joj se najmanje nadate i očekujete. Milanu u dom prava sreća stiže ove jeseni, ostvarila se njegova i želja stare majke jer će snajka preći kućni prag.

(Kurir.rs/RINA)