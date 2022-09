TRČI 920 KM ZA BOLJI ŽIVOT IMENJAKA! Aleksandar Kikanović danas počinje ultramaraton do manastira Jaši za lečenje dečaka sa KiM

Loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović nalazi se pred novim izazovom, ultramaratonom od Krupnja do grada Jaši, u Rumuniji, u kome počivaju mošti najpoštovanije svetiteljke pravoslavlja, Prepodobne majke Paraskeve – Svete Petke. Ovoga puta trči 920 kilometara za svog imenjaka, osmogodišnjeg Aleksandra Džavrića koji sa porodicom živi u Peći, na Kosovu i Metohiji.

Kikanović na put polazi danas, posle jutarnje liturgije, ispred krupanjske Crkve Vaznesenja Gospodnjeg, a sada, za razliku od njegovih dosadašnjih maratona, o svim pratećim stvarima, gde će na putu odmoriti, prenoćiti, brine Opština Krupanj, čiji je on promoter sporta. On treba samo da se posveti trčanju što mu, kaže, mnogo znači i olakšava novu misiju.

- Nameravam dnevno da istrčim po 40 kilometara, da nedeljom odmaram, pa bi, ukoliko sve bude kako treba, u Jašiju trebalo da budem za nekih 27 dana. Istrčaću više od dvadeset uzastopnih maratona, ali mi to neće teško pasti jer imam jak motiv, da pomognem mom malom imenjaku. Želim da skrenem pažnju na njegov zdravstveni problem, a verujem da ima mnogo dobrih ljudi koji se mogu odreći jedne kafe pa za 200 dinara poslati SMS za Aleksandra. Do sada su moji maratoni davali rezultata i verujem da će tako biti i ovoga puta – kazao je danas Kikanović za Kurir.

foto: Kurir/T.I.

On je do sada u humanitarne svrhe, uglavnom za lečenje dece, pretrčao oko 4.700 kilometara, a kako kaže, u ranijih maratonima je prikupljeno više od 140.000 evra. Na putu će imati automobilsku pratnju prijatelja, a ikonu Svete Petke nosiće do Jašija.

U ovoj misiji, kaže Kikanović, ima i podršku humanitarne organizacije "Svi za Kosmet", uz čiju pomoć je početkom ovog meseca posetio Aleksandrovu porodicu, jednu od retkih srpskih koja je ostala u Peći. Kako je navedeno na sajtu fondacije ‘’Budi Human’’, dečaku Aleksandru Džavriću novac je osim za tretman matičnim ćelijama potreban i za logopedske i defektološke tretmane, fizikalne i hidro terapije, senzornu stimulaciju, hiperbaričnu komoru, laboratorijske analize, genetsko testiranje, oftalmološke preglede kao i za putne troškove i smeštaj.

Malom Aleksandru svako može pomoći slanjem SMS poruke 1286 na broj 3030, cena je 200 dinara, a Kikanović će to učiniti na svoj način, novim ultramaratonom.

Kurir.rs/T.Ilić