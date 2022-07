MALOM ALEKSANDRU POTREBNO 70.000 EVRA ZA LEČENJE Vesić: Prodajom slika Nebojše Đuranovića iz Knjige o Beogradu prikupljeno 23.500

Prodajom slika Nebojše Đuranovića kojima je ilustrovana moja druga Knjiga o Beogradu do jutros je prikupljeno 23.500 evra za lečenje malog Aleksandra Džavrića iz sela Brestvik kraj Peći, rekao je Goran Vesić gostujući u jutarnjem program Jovane Jeremić na teelviziji Pink. ”Licitacija za kupovinu 65 slika iz kome Knjige o Beogradu traje do ponedeljka, 18. jula u ponoć. Svi koji žele da licitiraju za kupovinu slike to mogu da učine na aukcijskoj platformi za prodaju umetničkih slika https://aukcije.arte.rs. Sve kompanije i pojedinci koji žele da kupe divne slike o Beogradu i pomognu lečenje malog Aleksandra mogu to da učine još tri dana”, rekao je Vesić. On je ponovio da je za lečenje srpskog dečaka iz sela Brestovik kraj Peći potrebno da se prikupi 70 hiljada evra jer dečak koji rođen prevremeno u prištinskoj bolnici nije bio stavljen u inkubator. ”Pomoć malom Aleksandru ima pre svega humanitarni karakter jer možemo da promenimo život ovom detetu koje bi posle operacije počelo da živi kao sva druga deca. Ali naša pomoć ovom detetu pokazuje kakav odnos imamo prema Srbima sa Kosova i Metohije i da li ih prepuštamo na milost i nemilost prištinskim vlastima koje smatraju da srpsko dete ne zaslužuje da bude u inkubatoru”, poručio je Vesić. On se zahvalio Fondaciji GNEZDO za decu i omladinu Beograda i direktorki Tanji Popović na tome što se preko ove fondacije obavlja prodaja slika kao i jer pomažu da i oni koji ne mogu da kupe slike uplate onoliko koliko mogu jer je svaki dinar važan.

(Kurir.rs)