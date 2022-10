ZAPOSLENI PREHRAMBENE ŠKOLE U ČAČKU PRETE ŠTRAJKOM: Stali uz koleginicu Simonidu, tehnološki višak, a niko da je zaposli (FOTO)

Zaposleni srednje Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku organizovali su danas protest, jer Simonida Stišović, profesorka istorije, inače proglašena za tehnološki višak za 30 odsto, na početku školske godine nije primljena ni u jednu od tri škole gde je postojalo slobodno radno mesto u ovom procentu. Zaposleni prete štrajkom, ako nadležne instutucije, kako tvrde, ne privole direktore čačanskih škola da poštuju zakon i pri zapošljavanju daju propritet tehnološkim viškovima.

- Zakon i podzakonski akti jasno kažu da prednost prilikom preuzimanja imaju tehnološki viškovi. Međutim, direktori Gimnazije, OŠ "Vuk Karadžić" i OŠ "Vladislav Petković Dis" su uradili suprotno. Prvi je preuzeo koleginicu koja nije tehnološki višak, drugi je preuzeo profesorku sa pet pdsto tehnološkog viška, a treći je primio radnika na određeno vreme. Kada su uvideli da su napravili grešku, meni ti direktori sada nude usmene nagodbe, koje takođe povlače druge nezakonitosti - rekla je Simonida Stišović, profesorka s 20 godina rada u prosveti.

foto: Kurir/D.Č.

Ona dodaje da se zbog svog problema obraćala ministru prosvete, inspekcijama i Školskoj upravi, ali konkretan odgovor još uvek nije dobila.

- Po mojoj prijavi stiglo mi je obaveštenje od lokalne prosvetne inspekcije da su oni u Gimnaziji već postupali u avgustu po prijavi druge koleginice, i da direktor već ima dva rešenja da treba da primi tehnološke viškove - rekla je profesorka.

Direktor čačanske Gimnazije Ivan Ružičić nije želeo da komentariše optužbe na svoj račun, dok je direktor OŠ "Vladislav Petković Dis" Mirko Božović kazao da je on imao radnika na nedređeno, ali da je Ružičić zatražio njegovo preuzimanje na šta je on pristao. Međutim, to preuzimanje Školska uprava u Čačku još uvek nije odobrila, pa je on, kako tvrdi bio prinuđen da angažuje drugog profesora istorije.

Vladimir Adžić, predsednik Sindikata obrazovanja Čačak (SOČ), kojima svi pripadaju, uzdržava se da koleginicu, inače predsednicu sindikata u ovoj školi, stavi u zaštitu, jer je kako Stišovićeva tvrdi svi direktori su bliski vrhu SOČ-a.

foto: Kurir/D.Č.

- Sindikat će se žaliti na odluku direktora OŠ "Vuk Karadžić", koji je preuzeo koleginicu sa pet posto tehnološkog viška, a još 55 odsto joj dopunio normu. Nadam se da će rešenje uskoro biti pronađeno, a vceć sada ima opcija da Stišovićka preuzme časove u srednjoj Muzičkoj školi - izjavio je Vladimir Adžić, predsednik SOČ-a.

Zaposleni u školi podržavaju koleginicu i ne isključuju mogućnost obustave rada, ako se ovo pitanje uskoro ne reši.

- Sindikat, ali i koleginica lično, smo se obraćali nadležnima, ali odgovora nema. Članovi sindikata u našem kolektivu će i dalje zagovarati sprovođenje zakona, ukoliko direktori i dalje budu ignorisali prvenstvo u preuzimanju tehnoloških viškova, sasvim je izvesna mogućnost štrajka i protesta u Čačku - rekao je profesor Milovan Cvetković, član io sindikata škole.

Kurir.rs/D.Č.