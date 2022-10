DRAGOŠ U NEVERICI GLEDA SVOJ ZASAD: Bere crvene plodove kad im vreme nije, gajbice pune, ali već strahuje za sledeću sezonu (FOTO)

Malinari su zadovoljni završili sezonu jer je cena crvenog zlata bila na svom maksimumu, a potražnja za srpskim malinama nikad veća.

Ipak, fabrike pod otvorenim nebom i dalje rade, a na rod je sada krajem oktobra stigla još jedna sorta maline pa su voćari iznenađeni, ali i ponovo aktivni u berbi. U domaćinstvu Dragoša Lukovića iz Arilja, malinogorje se opet zacrvenelo, pa umesto da svoj voćnak orezuje i priprema za sledeću godinu sada mora prvo obrati plodove koje mu je miholjsko leto donelo.

- Nisam očekivao da ću poslednjih dana oktobra imati šta da uberem u svom malinjaku. Sezona branja vilameta odavno je završena, tačnije u junu i julu, ali nas priroda uvek iznenadi i sada na nekih dvadeset ari ima oko 20 kila crvenog zlata - kazao je Dragoš Luković.

Ističe da će zbog klimatskih promena i temperatura, koje su u plusu za ovo doba godine, prinos tokom sledeće berbe biti umanjen za ove plodove koji su rodili kada im vreme nije.

foto: RINA

- Zbog obilnih padavina i produženog lepog vremena, malina nije vratila svoje sokove, sada je zbunjena i vrhovi su ponovo rodili, a trebalo je da uđe u fazu mirovanja. To nije dobro za proizvođače crvenog zlata jer to umanjuje rod za narednu godinu. Кada gledamo sa vrha, koliko je rodila, sledeće sezone tu neće imati ploda. Кako se lepo vreme produžava, tako se niz biljku sve više maline pojavljuje, umesto da se to zaustavi kako bi malinogorje imalo vremena da se oporavi i vegetacija odradi svoje za iduću godinu - priča Dragoš.

foto: RINA

Sav plod koji je rodio krajem oktobra, poljoprivrednici će mahom stavljati u zamrživače i koristiti za kućnu upotrebu.

- Nije to neka velika količina da bi se predavala hladnjačarima, mi smo tokom leta crveno zlato predali, ali još čekamo isplatu, jer prema rečima hladnjačara zbog trenutne slabe potraženje na tržištu, cena koja je tokom sezone bila visoka, sada je drastično pala - dodaje Luković.

Dragoš ističe da je jedina dobra stvar u ovome što je ovaj vanredni rod maline dosta slađi u odnosu na onaj koji beru tokom leta zbog dosta sunca naročito u visinskim krajevima.

(Kurir.rs/Rina)