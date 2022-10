ZAMIRISALO VRANJE! Festival cveća: Evo šta je najvažnije u uzgajanju cveća da ono bude raskošno

VRANJE - U Vranju je u Gradskom parku u subotu otvoren prvi jesenji festival cveća koji će trajati dva dana. Na pomenutom prostoru izloženo je cveće proizvođača sa teritorije Grada Vranja.

Jedan od izlagača je i mladi Miloš Tasić (30) iz Vrtogoša. Proizvodnjom cveća njegova porodica se bavi 26 godina i ne odustaje od ovog posla . Za sada se držimo, kaže Miloš.

"Cveće je kao i čovek, živo biće tako da dajte mu onoliko koliko traži vode hrane i ono će da vam se "zahvali" svojom lepotom.

Prijatno smo iznenađeni sad ovom organizacijom od strane Grada Vranja. U ovoj godini i u Sportskoj hali je bio organizovan sajam cveća . Mislim da počinju da obraćaju pažnju na nas proizvođače cveća. Sad smo ponudili hrizanteme koje su aktuelne u ovo doba godine, imamo božićnu zvezdu, ciklamu, bendžamine, razno sobno cveće , ali pre svega hrizanteme", kaže za Kurir proizvođač cveća Miloš Tasić.

Na pitanje da li od proizvodnje cveća može da se živi, Miloš odgovara: "Sa ovom našom proizvodnjom može, jer to je sad velika proizvodnja. Nalazi se tu neki procenat zarade, međutim mislim da su ove dve tri godine, ova godina sledeća i naredna "preživljavanje" proizvodnje . Bićemo usredsređeni ka tome da održimo proizvodnju tu gde je sad, bez nekog unapređivanja "količinski". Naš repromaterijal je poskupeo iz meseca u mesec do 50 posto,a mi nemamo taj prostor za poskupljenje. Možemo za nekih pet do deset posto da poskupimo, mislim da ljudi neće da prihvate baš", objašnjava proizvođač cveća Miloš Tasić.

Cene ponuđenog cveća u Gradskom parku u Vranju su ipak prikladne i za čak 100, 150 i 200 dinara možete izabrati ono koje će ukrasiti vaš dom, ili dvorište i bićete zadovoljni.

Festival cveća je izložbeno-prodajnog karaktera i otvoren je za posetioce od 8 do 16 sati. Organizatori festivala su Grad Vranje i Turistička organizacija.

