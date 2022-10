GRADONAČELNIK ĐURIĆ: Dva grada dugo pomažu, sarađuju i gledaju da prodube odnose koji su svakako na visokom nivou

Grad Novi Sad danas je postao bogatiji za trg posvećen gradu Dortmundu sa kojim više od četiri decenije neguje izuzetno dobre odnose, a sa željom da se dodatno intenziviraju. Novi trg otkrio je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić zajedno sa gradonačelnikom Dortmunda Tomasom Vestfalom.

-Meni je izuzetna čast da se ponovo vidim sa gradonačelnikom Dortmunda. Videli smo se u petom mesecu ove godine, kada smo se upoznali i zacrtali da Novi Sad dobije trg posvećen Dortmundu, kao što Dortmund ima trg posvećen našem gradu. Dortmund je grad sa kojim smo 1982. godine sklopili povelju o bratimljenju, treći najstrariji grad pobratim našeg grada. Dva grada dugo pomažu, sarađuju, posećuju se i gledaju da prodube odnose koiji su svakako na visokom nivou – istakao je gradonačelnik Novog Sada.

Na događaju je istaknuto i da grad Novi Sad nije slučajno odabrao baš ovo mesto za trg, kao i da nakon otkrivanja trga posvećenog Dortmundu, još jedna ličnost zaslužuje da bude zaštićena od zaborava.

foto: Instagram/milandjuric77

-Trg posvećen gradu Dortmundu ima pogled na Petrovaradinsku tvrđavu. Nalazimo se u centru. Brodovi koji plove Dunavom doći će da posete trg. Nakon otkrivanja ovog spomenika sledi nam odlazak u Veternik gde ne smemo nikad da zaboravimo jednu humanu ženu koja je živela u Dortmundu, a nažalost je preminula pre nekoliko meseci. Pomagala je dve decenije Novom Sadu, Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku – reč je o Hanelori Lamhe – rekao je Đurić.

Gradonačelnik Novog Sada je podvukao i da su zacrtali nove korake za budućnost.

-Želimo da dodatno poboljšamo saradnju. Gradonačelnik Dortmunda se zainteresovao za Exit, da i on sličan festival napravi u Dortmundu. Razgovarali smo i oko Poljoprivrednog sajma, da njihovi privrednici dođu i sklope kontakte sa novosadskim i srpskim firmama.

foto: Instagram/milandjuric77

Novi Sad je evropska prestonica kulture – Dortmund je prestonica inovacija u Evropi

Da su Novi Sad i Dortmund već 40 godina brat i sestra istakao je gradonačelnik nemačkog grada napomenuvši da je to izraz prijateljstva dva grada koji žele da neguju i u budućnosti.

Danas je jedan lep dan, jer sada građani iz Dortmunda mogu reći da u Novom Sadu imaju jedan trg. Drago nam je da smo u prijateljskim odnosima sa gradom Novim Sadom. To je grad koji je veoma lep, ponosan i koji se stalno razvija. To ide i sa Dortmundom, jer je grad koji se stalno razvija i menja. Kada je u Dortmundu otvoren trg posvećen Novom Sadu tada sam osetio koliko je radosti i želje za saradnju između gradova. Novi Sad je prestonica kulture Evrope. Dortmund je trenutno prestonica inovacija u Evropi. Ako to jedno sa drugom spojite, onda tu imate dušu naše saradnje. Zato smo danas razgovorali o stvarima koje u budućnosti želimo da razvijamo: razvoj tehnologije, kulture, sporta i za omladinu – rekao je Vestfal.

Gradonačelnici Novog Sada i Dortmunda održali produktivan sastanak pre zvaničnog otkrivanja trga

-Veza koja postoji između Novog Sada i Dortmunda zove se iskreno prijateljstvo, te sam počastvovan što sam se danas sastao sa gradonačelnikom Dortmunda, g-dinom Vestfalom, koji je prvi put u Srbiji i Novom Sadu.U Povelji o bratimljenju 1982. godine zapisano je da će se građani Novog Sada i Dortmunda truditi da međusobno rade na upoznavanju lepote, slobode i duha svojih gradova, kako bi se prijateljstvom prevazišle neke geografske razdaljine. Mislim da smo u tome i uspeli i da bi tadašnji potpisnici bili ponosni na našu, više nego plodotvornu saradnju. Dortmund je bio treći po redu grad sa kojim se Novi Sad pobratimio i od tada negujemo našu saradnju. Danas smo imali veoma konstruktivan sastanak na kom smo definisali naše buduće zajedničke planove – istakao je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

nsuzivo