Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se sa ambasadorom Japana Takahikom Kacumatom

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas sa ambasadorom Japana u Srbiji Takahikom Kacumatom sa kojim je razgovarao o mogućnostima proširenja prisustva japanskih kompanija na ovom području i njihovog investiranja u Suboticu, kao i o uspostavljanju saradnje sa nekim japanskim gradom, u brojnim oblastima. Obraćajući se medijima nakon sastanka u Zelenoj sali Gradske kuće, gradonačelnik Bakić je istakao da je imao izuzetnu čast da se sastane sa Njegovom ekselencijom, ambasadarom Japana Takahikom Kacumatom, i da ova poseta Subotici ima poseban značaj tim pre što je ostvarena u godini kada, kao što je poznato, Srbija i Japan obeležavaju veliki jubilej u svojim odnosima – 140 godina prijateljskih, političkih, društenih i ekonomskih veza dva naroda, odnosno od prve diplomatske prepiske srpskog kralja Milana Obrenovića i japanskog cara Meiđija 1882. godine.

foto: Grad Subotica

„Tokom srdačnog susreta, dotakli smo se mnogih tema. Njegovoj ekselenciji smo predstavili privredne, investicione, turističke i kulturne potencijale našeg grada. Razgovarali smo i o većem prisustva japanskih kompanija na ovom području i njihovom investiranju u Suboticu, kao i o zainteresovanosti zbližavanja jednog grada sa Gradom Suboticom, u brojnim oblastima“, kazao je gradonačelnik Bakić.

Dodao je da je jedna od tema bila i spoljnotrgovinska razmena ovog regiona sa Japanom.

„Na području Regionalne privredne komore Severnobačkog upravnog okruga ukupna robna razmena sa Japanom u 2021. godini iznosila je 19,2 miliona dolara, što je za 45,9 odsto više od ukupne robne razmene u istom periodu u 2020. godini. Pomaka ima, ali i velikog prostora za još intenzivniju razmenu i ekonomsku saradnju“, istakao je Bakić.

foto: Grad Subotica

Naveo je da se razgovaralo i o Privrednoj zoni „Mali Bajmok“, i o Slobodnoj zoni Subotica, koja, kako je rekao, na insistiranje nadležnih iz Opština Senta i Kanjiža, kao i značajnih privrednih subjekata sa njihovih teritorija među kojima je i duvanska kompanija Japan tobako internešenel, planira proširenje slobodne zone i u tim opštinama.

„Zaključili smo da ćemo nastaviti razgovore vezane za intenziviranje saradnje sa Gradom Suboticom i ovim regionom, i konstatovali da Japan u kontinuitetu pruža pomoć Srbiji u zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i drugim oblastima. Dotičući se odnosa između Srbije i Japana, složili smo se sa ocenom da je prekretnica za dalji razvoj bilateralnih i ekonomskih odnosa dve države bio susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i bivšeg, nažalost preminulog, premijera Japana Šinzo Abea, u Beogradu, sredinom januara 2018. godine. Kao potvrda te činjenice je i odlikovanje od strane predsednika Srbije Aleksandra Vučića koje je, na Vidovdan 2022. godine, dodeljeno Šinzo Abeu za održavanje prijateljskih odnosa i unapređenje saradnje dveju zemalja. Uveren da će i naše države, i naši gradovi, zajedničkim snagama nastaviti da neguju prijateljstvo, Njegovoj ekselenciji bih se još jednom zahvalio na poseti i poželeo mu ugodan boravak u našem gradu“, naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Ambasador Japana Takahiko Kacumata zahvalio se gradonačelniku Stevanu Bakiću na srdačnoj dobrodošlici, kao i na, kako je rekao, plodonosnim i konstruktivnim razgovorima. On je, takođe, podsetio da je 2022. godina u kojoj se obeležava 140 godina saradnje i dobrih odnosa između Republike Srbije i Japana.

„Želeo bih da zahvalim ljudima Subotice i ljudima Srbije na jednoj dugoročnoj saradnji i ljubavi prema Japanu. To je osnova na kojoj želimo da gradimo buduće odnose. Bivši, sada nažalost pokojni premijer, Šinzo Abe kada je posetio Srbiju 2018. godine pokrenuo je jednu veoma važnu inicijativu, a to je inicijativa kooperacije na Zapadnom Balkanu. Značajno je napomenuti pružanje naše podrške naporima socio-ekonomske reforme sa ciljem integracije u Evropsku uniju. Kroz to imamo jednu međuvladinu saradnju, a pre svega, to je investiranje japanskih kompanija u Republiku Srbiju prethodnih godina, poput kompanija ‘Nidek’ u Novom Sadu i ‘Tojo tajers’, u Inđiji. Kroz naše plodonosne razgovore sa gradonačelnikom upravo smo govorili o tome, kao i o mogućem poboljšanju poslovno-ekonomskih veza upravo na ovom području”, kazao je Takahiko Kacumata.

1 / 18 Foto: Grad Subotica

Nakon prijema u Gradskoj kući, gradonačelnik Bakić i ambasador Kacumata posetili su Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka”, gde je direktoru Doma “Kolevka” Stojanu Sokoviću predata humanitarna pomoć za ovu ustanovu. U toku posete izveden je i prigodan program u kome je učestvovalo i Srpsko–japansko udruženje „Srce Srema“, iz Rume.

.