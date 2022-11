DRUŠTVO ONKOLOŠKIH PACIJENATA U VRANJU OTVORILO PROSTORIJE: Preventiva je najbitnija kod bolesti, da se spreči i da se predupredi

Svečano i u društvu članova, prijatelja i ljudi koji podržavaju njihov rad u Vranju su otvorene prostorije Društva onkoloških pacijenata.

Kancelarija se nalazi u naselju Češalj, u ulici dr Dimitrija Jovčića 6a. Bila je ovo prilika da se članovi udruženja zahvale na podršci svima koji su na bilo koji način doprineli radu udruženja koje je od 30. novembra prošle godine aktivirano ponovo.

Na polici i fotografija dr Vukašina Antića, prerano preminulog vrhunskog hirurga i hroničara medicine vranjskog zdravstva koji je dao nemerljiv doprinos u lečenju kancera dojke. Članice udruženja to ne zaboravljaju.

Jedna od članica, Mirjana Nikolić, ističe da su članovi veoma aktivni pre svega na organizovanju preventivnih pregleda. Krov nad glavom! Danas otvarate vaše prostorije, lepo je sređeno lepe su vedre boje.

foto: T.S.

- To su naše boje, našeg udruženja koje već dugo postoji, ali aktivirano relativno skoro, tako da imamo naš logo, svoj slogan „Zajedno za život“. Trudimo se da smo aktivni dosta. Do sada smo imali preko 90 preventivnih pregleda koje smo odradili. To je za nas izuzetno velika radost i uspeh, jer preventiva je najbitnija kod bolesti, da se spreči i da se predupredi. Udruženje je to organizovalo. Imamo dosta dobrih sponzora koji su nam pomogli da se organizuju pregledi besplatno.

Na pitanje šta za udruženje znači otvaranje sopstvenih prostorija, Mirjana odgovara:

- Dosta znači za udruženje. Postali smo prepoznatljivi na društvenim mrežama, ali je ipak drugačije kad imate svoju kuću. Mi smo jedna velika porodica. Stalno imamo nove članove, ali na svu sreću imamo i članove koji su sada zdravi. I to što smo mi tu i imamo svoju kuću, znači da možemo da se okupljamo, možemo da budemo prepoznatljivi kao jedna vrlo ozbiljna organizacija koja se bavi čuvanjem zdravlja, buđenjem svesti - napominje Mirjana i objašnjava šta članovi udruženjašta mogu očekivati kad dođu u svoje prostrije.

foto: T.S.

- Mi smo u udruženju imali sreće da imamo dosta lekara koju su tu uz nas i sa nama tako da ima dosta mogućnosti oko pregleda. Direktorka Doma zdravlja je prepoznala našu ideju kao nešto veoma značajno i potrebno, tako da smo dobili prednost u odnosu na ostale pacijente prilikom uzimanja uputa za preglede. Imamo lekare koji mogu da daju savete. Možemo i mi sami da dajemo savete, da upućujemo, da kažemo gde, šta brže i kako može da se uradi. Na kraju krajeva mnogo znači i porodici obolelog i samom obolelom kad vidi da smo mi tu, da smo ok da je sve to prošlo, da je negde iza nas i da idemo napred.

Kurir.rs/T.S.