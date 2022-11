PANTER ZAROBIO TURISTE IZ BANJE KOD APATINA, VEĆ 4 DANA NE IZLAZE IZ SOBA: Tek poneko promoli glavu kroz prozor, opustela i šuma

APATIN - Već danima glavna tema u Srbiji je pojava crnog pantera u blizini Apatina. Potraga za divljom zveri traje od subote, međutim, i dalje od njega nema ni traga ni glasa. Opština Apatin apelovala je na građane da ne prilaze mestu na kom je viđen poslednji put - u neposrednoj blizini Banje Junaković, a pojedinci su toliko uplašeni da ne izlaze iz svojih soba.

Iako turističko mesto, na prvi pogled banja izgleda potpuno pusto. Roletne su spuštene, a tek nekoliko ljudi promalja glave kroz prozor - čisto da još jednom izvide situaciju.

Drugi, hrabriji, ipak se šetaju po parkingu ove zgrade, iako bi ranije obišli ceo šumoviti predeok koji se nalazi na samo 400 metara od mesta u kom su odseli.

Kako objašnjava Petar Rašeta, predsednik Prirodnjačkog centra "Mali Petrov salaš", pre samo 10 dana ovo mesto bilo je preplavljeno turistima, starijima, pa i decom. Međutim, od kako se na društvenoj mreži Tviter pojavio navodni snimak pantera, ljudi su utihnuli i niko ne posećuje ovu, kako Petar kaže, "lepoticu prirode", piše Telegraf.

- Mi se inače bavimo edukacijom dece o prirodi. Želja nam je bila da svoj deci prikažemo domaće životinje koje su slobodne i koje direktno komuniciraju sa njima. Na ovom salašu nalaze se sve domaće životinje koje postoje. Nalazimo se na ulasku u spomenik prirode hrastu Lužnjaku. Retkost je, ali ovde se desilo da se na jednom mestu nalazi veliki prostor od 46 hektara hrasta Lužnjaka, a on je proglašen spomenikom prirode na nivou Lokalne uprave - objašnjava on.

Međutim, poslednjih nekoliko dana Petar više nema kome da prenosi znanje. Salaš i šuma su pusti, a sve zahvaljujući opasnom predatoru - crnom panteru koji navodno kruži atarima Sonte i oko Banje Junaković.

- Gosti banje već 4 dana ne mogu da izađu u šetnju jer su uplašeni. Uvek sam imao goste ranije i dolazili su u ovu šumu, kao i na moj salaš. Sada je sve pusto. Tri dana je mir i tišina, nemam nijednog gosta. Mislim da su pretrpeli veliki strah i sve više se zadržavaju u svojim sobama - objašnjava naš sagovornik.

Kako navodi, snimak divlje mačke je video, ali je vrlo skeptičan iako ne želi da iznese svoj konkretan stav. Sumnja, kaže, u postojanje zveri, s obzirom na to da bi takav predator verovatno lovio domaće životinje, a njegove kao i uvek slobodno šetaju po šumi i nijedna nije nestala. Smatra da je trenutno najbitnije ne nagađati, već posao potrage i potencijalnog pronalaska životinje prepustiti stručnjacima i nadležnima.

- Snimak sam video i mislim da ne liči na pantera, ali ne želim da insinuiram i unapred donosim zaključke. To je na vlastima i onima koji su stručnjaci. Molim vas da sačekao odluku stručnih ljudi. Panter je predator, on lovi da bi preživeo. Do sada se niko nije žalio da je neka domaća životinja nestala. Niko iz lovačkih udruženja nije primetio nastradale životinje. Tako da je to trebalo da bude prva sumnja da li je to istina ili ne. Ja se lično ne bojim i pozivam sve ljude da dođu i uživaju u ovom predelu i budite ubeđeni da će on bežati od vas, a ne vi od njega - objašnjava Rašeta.

Kada su u pitanju ranija iskustva sa divljim zverima, priča nam da ih nije bilo. Meštani nikada do sada nisu primetili tragove šapa ili nešto što bi ih asociralo na pojavu ovakve životinje u njihovom kraju. Iako su neki ljud izabrali da zatvoreni u sobama sačekaju epilog situacije, on i njegove komšije se ne plaše i normalno nastavljaju sa svakodnevnim aktivnostima.

- Apsolutno nije bilo pojave divljih životinja ranijih godina. Ovo je spomenik prirode, a mi prirodnjaci smo uredili staze za šetnju, obeležene su, očišćene. Ovde možete naći samo zeca, lisicu i eventualno divlju svinju, ali je poenta u tome što će one da beže od vas. Vi ih nećete čak ni videti jer divlje životinje tako reaguju, plaše se ljudi. Panter nije životinja koja je potekla odvde, ne znam ništa o njegovom ponašanju. To može da kaže samo jako veliki stručnjak jer ta životinja živi na drugom kontinentu. Ovde je mogla da dođe samo na dva načina, a jedan od njih je krijumčarenje. Lično mislim da treba da sačekamo stav zvaničnika, a moj stav je da od toga nema ništa - kaže on.

Kako dodaje, jedino što meštani sada žele je mir u svom kraju. Petar želi da se cela situacija smiri i da nijedan građanin ne bude uplašen, a s obzirom na to da je svakodnevno u prirodi, to preporučuje i ostalim građanima.

- Mislim da je tehnologija danas na takvom nivou da je svaki snimak tog pantera mogao da se očisti i proveri da li je u pitanju mačka ili panter. Ako oni nisu primetili ništa posle traženja termovizijskim kamerama, onda već raste sumnja. Očekujemo zvaničan izveštaj naših stručnih ljudi kako bi se vratio mir u ovo područje jer ga zaslužujemo, a trenutno ga nema - zaključuje naš sagovornik.

Petrov saradnik i projektant "Malog Petrovog salaša", Uroš Opačić, deli sličan stav, a u komunikaciji sa komšijama saznao je da većina ljudi misli isto što i oni - velike opasnosti nema.

- Lično nisam video pantera. Meštani se generalno ne plaše, idu u prirodu. Verovatno postoji neka mala doza straha jer su se pojedini distancirali od šume i prirode. Ne plašim se ni ja, pogotovo danju. Dolazim u prirodu i nemam strah. Prvi put je viđen kod Sonte, a drugi put 400 metara odavde kod Banje Junaković. Život teče normalno - navodi Uroš.

Podsetimo, pantera traže policajci iz Apatina, lovočuvari "Vojvodinašuma" i radnici "Voda Vojvodine" sa dronovima. Plan je, kada se panter locira, da se uspava i da se imobilizuje u Zoološkom vrtu na Paliću, objasnio je načelnik Pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine Nemanja Ivanović.

