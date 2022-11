UPOZNAJTE MLADE RUKOMETNE NADE SRBIJE: Osećaj je prelep kada si prvak u svojoj državi, dok se sa saigračicama boriš za titulu

Ženski rukometni klub “Srem” ima mlade rukometne nade naše zemlje. To su dokazale letos kada su u kategoriji do 16 godina osvojile prvenstvo Srbije. Tako su ove mlade sportistkinje postale šampionke naše zemlje u ovom sportu. Kada ih pitamo šta ih je vodilo do uspeha, kažu ljubav, rad i tim. Nova sezona je uveliko u toku i kao aktuelnim prvakinjama, na njima je dosta veliki pritasak, ali u pitanju je volja i sport kao način života. Ekipa iz Sremska Mitrovica živi posetila je njihov trening i evo šta kažu.

“Osećaj je prelep kada znaš da si prvak Srbije, kada igraš sa svojim saigračicama na terenu i kada se boriš za tu titulu”, kaže Nikolika Bulatović. Njena saigračica Marija Šerfezi dodaje: “Jako mi je drago što smo uspele da ostvarimo cilj koji smo zamislile pre početka sezone. Iz svega toga smo izašle kao velika ekipa i imali smo veliku podršku navijača što je doprinelo našem velikom uspehu”. Njihova golmanka Anastasija Drakula zaključuje: “Osećaj se ne može opisati dok se ne doživi. To je velika emocija, radost. Kada se pogledamo i zagrlimo, krenu nam suze i baš se vidi da smo lep tim!”

1 / 6 Foto: Sremska Mitrovica živi

Dobar tim mora da vodi dobar stručan štab, a šta je rukomet za ove mlade sportistkinje, njihov trener Saša Kojović odgovara: “Rukomet je igra u kojoj bolji pobeđuje, a mislim da je za njih u ovom periodu rukomet za njih sve. Zaista su zaslužile da budu prve, dokazale su to svojim radom i trudom. Ponosni smo na to što su neke od ovih devojaka na spisku reprezentacije, što je takođe velike uspeh za klub. Ono u čemu se ogleda naš pedagoški rad sa njima jeste da one prevashodno moraju biti dobri đaci i dobri ljudi, što je kod nas u klubu jako bitna stvar.”

Grad Sremska Mitrovica