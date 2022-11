AKO POBEDIMO BRAZIL SUTRA SE PIJE BESPLATNO! Poznati srpski ugostitelj SPREMA FEŠTU ako Orlovi nadigraju Karioke (FOTO)

Uoči fudbalske utakmice sa Brazilom poznati ugostitelj i fudbalski radnik Miodrag Jović Šućur iz Trbušnice obećao je da će ukoliko Srbija večeras pobedi svako ko sutra uđe u njegovu kafanu imati besplatno piće.

Miodrag veruje u "orlove" i nada se da ćemo se svi radovati na kraju utakmice i da će Dušan Tadić i ekipa baciti "karioke" na pleća.

- Svi znamo ko je Brazil, ali i mi imamo jaku reprezentaciju, igramo ofanzivno, (Dragan) Stojković je pokazao da zna šta radi i verujem da možemo da slavimo protiv Brazilaca koji na svakom Mundijalu bude u grupi favorita za osvajanje prvenstva. Nadam se da ću sutra imati punu kafanu i da će moji gosti uz besplatno piće prepričavati našu pobedu. Znači, ako večeras "orlovi" pobede, sutra ko god uđe u kafanu ima besplatno piće, bilo koje, od sokova pa nadalje - kazao je Jović za Kurir nekoliko sati uoči utakmice.

Jović je pre četiri godine kad je Srbija učestvovala na Mundijalu u Rusiji objavio na društvenim mrežama da će ukoliko osvojimo "zlatnu boginju" mesec dana častiti svakoga gosta besplatnom hranom i pićem.

foto: Privatna arhiva

- To važi i sada. Prvo da padnu Brazilci, pa idemo redom, da pobedimo Kamerun i Švajcarce, naše dužnike iz Rusije, pa idemo do finala. Ukoliko osvojimo Mundijal važi obećanje iz leta 2018. godine. Mesec dana će svaki moj gost imati besplatnu hranu i piće, a srce bi mi od sreće tada bilo veće od Gučeva i Cera zajedno. Verujem da ovoga puta Srbija može daleko da dogura, pa što ne i do titule svetskog šampiona - rekao je Miodrag.

Šućur je inače čovek kod kojeg može da se jede i kad su džepovi prazni. Gde god da je držao kafanu, imao je praksu da ljudima kad nemaju novca, a muči ih glad, da besplatan obrok. Tako godinama ugošćuje sugrađane i putnike namernike. Kaže da to niko neće to da zloupotrebi.

- Meni taj besplatan obrok ništa ne znači, nemam štete od toga, a nekome će mnogo značiti da utoli glad - kaže ovaj zaljubljenik u fudbal koji se nada da će "orlovi" večeras preleteti Brazil, a on sutra ceo dan služiti besplatno piće.

(Kurir.rs/T.Ilić)