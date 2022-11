BOGDANOVIĆI IZ ĆUPRIJE NE PRSKAJU HEMIJOM, MUĆKAJU DEDIN RASTVOR OD DAVNINA: Evo i recepta od samo 2 sastojka koja ima svako selo!

ĆUPRIJA - Kad su odlučili da na površini od pet hektara posade šljivik, Bogdanovići iz sela Ivankovac kod Ćuprije odmah su znali da voćke ne žele tretirati hemijom, već se isključivo baviti organskom proizvodnjom.

Upravo zbog toga osmislili su nesvakidašnje sredstvo za prskanje stabala i lišća, koje je potpuno prirodno i sadrži dva sastojka - beli luk i koprivu.

foto: RINA

- Recept sam preuzeo od svog dede, pa se ovo tretiranje može nazvati i tradicionalnim. Kopriva i luk se potope u mlaku vodu, kasnije idu na mešanje da puste ekstrate, aromu, a kasnije sve to zajedno ide u atomizer, pa se posle sa tom smesom svakodnevno prska voćnjak i zaista je delotvorno protiv brojnih bolesti i štetočina", rekao je za RINU Nenad Bogdanović.

Ovakvo tretirane, šljive na imanju u selu Ivankovac rađaju kao iz vode, a domaćin ih sve koristi kako bi napravio odličnu domaću, ekološku rakiju. Više od pola života Nenad je proveo u Švajcarskoj i dobro je shvatio šta znači kad se u svetu pomene srpska šljivovica.

foto: RINA

- Srbija se u svetu prepoznaje po tom piću. To je pravi brend naše zemlje u svetu. Imam za cilj da napravim ozbiljnu destileriju, a rakija od ekološki dobijenih šljiva može biti samo najboljeg kvaliteta. Sledeće godine proširuju se zasadi, dodao je Nenad.

Pored tradicionalnog pravljenja rakije, Nenad se oprobao u još jednoj disciplini. Jedini je proizvođak domaćeg vinjaka, što je i potvrdio brojnim nagradama.

foto: RINA

- Mi preradimo vino od domaćih posebnih sorti, koje moraju da odleže minimum pet godina. Što duže provede u buretu to je bolje po vino, kasnije ide u dodatnu preradu gde se razblažuje i ide kroz destilacioni aparat. Kada se to odradi ponovo se vraća u hrastova burad na mirovanje - zaključio je on.

Kurir.rs/RINA