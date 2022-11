OBLAČAN DAN PRED NAMA: Danas kiša i sneg u pojedinim delovima Srbije

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na istoku ponegde se očekuje slaba kiša u nižim predelima i sneg na planinama.

Ujutro i pre podne u većini krajeva biće maglovito, lokalno uz rosulju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od minus dva do tri stepena Celzijusa, najviša dnevna od četiri do osam stepeni. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, na planinama istočne Srbije i jak.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, a ujutro i deo prepodneva maglovito. Jutarnja temperatura od minus jedan do dva stepena, najviša dnevna oko sedam stepeni. Vetar slab istočni i jugoistočni, od sredine dana umeren.

