GRDOSIJE SE NAŠLE NA NIŠANU HRABRIH LOVACA: Dva vepra od 150 i 100 kilograma završiće u gulašu!

GORNJI MILANOVAC - Divlje svinje prethodnih godina prave ogromne štete u domaćinstvima suvoborskog kraja, a meštani ih se plaše više nego vukova i medveda. Sada im je bar malo lakše jer su hrabri lovci iz LU "Vojvoda Milan Obrenović" sekcija iz Koštunića imali i te kako dobar ulov na Suvoboru. Uspeli su da odstrele izuzetne primerke, dva divlja vepra samca, od kojih je jedan težine oko 150 a drugi oko 100 kilograma.

„Poterali su ih lovački psi i ubrzo su bili na nišanu, nakon drugog gađanja . Drugog, sitnijeg pogodio je Pavle Tomović, a takođe je dobar primerak“, kaže za RINU jedan od lovaca ovog gornjomilanovačkog udruženja.

Inače, procedura koja sledi nakon ulova nije nimalo jednostavna. Ulovljeni primerci prvo se voze u specijalnu hladnjaču u Vraćevšnicu gde će nakon analize biti ustanovljeno da li je meso divljači bezbedno za ishranu i tek nakon toga se vraća lovcima na preradu i korišćenje.

"Lovci dodatno plaćaju 90 dinara po kilogramu plus trofej koji se odnosi na kljove i to se posebno procenjuje, a visina iznosa se ocenjuje posebnim pravilnikom. To su ta neka lovačka pravila kojih se svi pridržavamo, jer se mora znati neki red", dodaje lovac.

Ukoliko analize pokažu da je meso bezbedno, nema dileme da će od ova dva ustreljena divljeg vepra biti napravljeni kilogrami i kilogrami dobrog gulaša. Svi koji su ga probali kažu da je to fantastičan specijalitet.

Kurir.rs/RINA