DEDA MRAZ IZ MOKRINA NA TROTINETU: Kikinđanki sa posebnim potrebama doneo paketić, pa je provozao

Nenad Čavić iz Mokrina, ni ovog 2. januarskog dana, nije zaboravio da obraduje Maju i da Kikinđanki sa posebnim potrebama donese paketić.

I dok je prethodne dve godine to činio pešačeći iz dvadesetak kilometara udaljenog Mokrina u Kikindu, sad se opredelio za bržu, urbaniju i moderniju varijantu. Do Maje je dojezdio na trotinetu, a to je učinio na njegov 41. rođendan:

- U skladu sa novim tehnologijama, opredelio sam se za trotinet. Brzo sam stigao. Baterija je izdržala. Reakcije vozača su bile fenomenalne. Svirali su i mahali. Najviše su se radovala deca - priznao je Nenad.

Nakon što je predao paketić, provozao je svoju drugaricu na trotinetu:

1 / 3 Foto: Kurir.rs/S.U.

- Bilo gde da budeš, Majo, svakog 2. januara doneću ti paketić. Ako treba, poneću još jednu bateriju. Na mene možeš da računaš - obećao je Maji.

Doneo je Nenad Maji još nešto, pismo Deda Mraza:

- Draga Majo. Želim ti srećnu Novu 2023. godinu i da ti se ostvare sve želje koje si zamislila. Draga Majo, ti i ja smo privilegovani jer smo voljeni, slobodni, jedinstveni, pametni, drugačiji i zdravi. Takvim nas je učinio splet lepih okolnosti, ili još češće jedna ili više osoba. Meni si veoma draga, a ja ću svakog 2. januara doći da ti donesem poklon i da ti poželim sve najbolje. To obećavam. Tvoj lični Deda Mraz, Neša - stojalo je u pismu.

Maja i njena majka presrećne Dubravka Bajilo, majka ove devojčice sa posebnim potrebama, bila je dirnuta gestom Nenada Čavića: - Ovo je za nas poseban doživljaj. Uoči novogodišnjih praznika, Maja se interesovala da li će Deda Mraz ponovo doći. Majin zagrljaj i oduševljenje kad joj je pretprošle godine prvi put doneo paketić, Nenada je dirnulo. Obećao je da će joj svake Nove godine donositi paketiće- ispričala nam je Dubravka.

S.U.