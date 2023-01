MIROVIĆ: IZGRADNJA TRI NOVA MOSTA – BUDUĆNOST NOVOG SADA

„Javnost mora da podrži izgradnju tri nova mosta, zato što su ovo projekti za budućnost Novog Sada, za budućnost naše dece, za smanjivanje gužvi, za zdraviji i mnogo kvalitetniji život u Novom Sadu – gradu koji se razvija i raste veoma brzo. Budimo ponosni što smo generacija ljudi koji realizuju ovaj veliki i važan poduhvat, jedinstven u Evropi. Ne verujem da u ovom trenutku postoji evropski grad u kojem se grade tri mosta“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prilikom predstavljanja projekata za nova tri novosadska mosta.

Reč je o mostu u produžetku Bulevara Evrope do Sremske Kamenice, koji će biti, kao i drugi most – od Petrovaradina do Kovilja – deo Fruškogorskog koridora.

foto: Pokrajinska vlada

Treći će biti pešačko-biciklistički most, koji će se graditi na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa sa pristupnim saobraćajnicama.

Važna vest je da se preko mosta u produžetku Bulevara Evrope neće odvijati teretni saobraćaj.

Prema Mirovićevim rečima, Srbija istrajava u odluci da se ovaj posao finansira uprkos velikim teškoćama koje svi imamo, a imaju ih i druge zemlje u svetu, s obzirom na ekonomske posledice izazvane ratom u Ukrajini.

„Ovako veliki projekti ne bi bili mogući bez strateške saradnje Republike Srbije i Narodne Republike Kine, jer do sada nismo imali nijedan problem sa kineskim izvođačima. Naprotiv, oni su širom Srbije izvodili radove veoma kvalitetno i veoma odgovorno“, istakao je Mirović.

Predsednik je izrazio zahvalnost onima koji su ovu odluku doneli i onima koji će učestvovati u izgradnji mostova – zaposlenima, projektantima, nadzornim organima, predstavnicima kineskih i brojnih domaćih kompanija koje će biti podizvođači.

Prema Mirovićevim rečima, u Novom Sadu će biti izgrađena tri mosta, ali se ne zanemaruje nijedna druga oblast života i rada.

foto: Pokrajinska vlada

„Počinjemo izgradnju nove škole na Satelitu, rekonstruišemo i druge škole, kao i sva tri instituta u Sremskoj Kamenici. Rešavaju se komunalna pitanja, uz podršku države Srbije, izgradnjom prečistača i drugih sistema koji će biti povezani na njega. To je sve moguće zato što je ekonomija ove zemlje ojačala i došlo je do opšteg oporavka države i privrede, a toga ne bi bilo bez svih sjajnih ljudi u kompanijama koje su došle u Srbiju u poslednjih šest-sedam godina i koje su stvorile dobit i za državu i budžet iz kojeg finansiramo ovako velike projekte.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je ukupna vrednost investicije za ova tri projekta 360 miliona evra.

„Veliki trenutak za Novi Sad, s obzirom na to da je reč o projektima koji će obezbediti kvalitetnije odvijanje saobraćaja. Uporedo sa izgradnjom mostova, Novi Sad će dobiti pravu zelenu oazu – prostor koji će biti uređen po pravilima struke“, istakao je Vesić, podsetivši na to da Beograd trenutno ima pet mostova.

Ministar je najavio da će na gradilištima biti postavljene barijere kao zaštita od buke.

„Čuli smo danas argumentovane i stručne aspekte ovih infrastrukturnih projekata. Oni su od ključne važnosti za saobraćaj jer ćemo ga izmestiti i rasteretiti. Ovi projekti su u funkciji svih građana i zato ćemo uvažiti sve smernice koje se odnose na očuvanje i revitalizaciju prirode“, naglasio je direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić.

„Prisustvujemo istorijskoj prezentaciji Novog Sada. Ovo nije važan dan samo za naš grad, već i za Vojvodinu i celu Srbiju. Smernice kažu da se izgradnjom mosta ne narušava prirodna vegetacija, a mi ćemo postupiti po smernicama da se poveća zeleni fond koji se danas nalazi na Šodrošu“, izjavio je gradonačelnik Milan Đurić, koji je zahvalio predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije i predsedniku Miroviću, bez čije podrške ovi projekti ne bi mogli da se realizuju.

Na predstavljanju projekata učestvovali su i državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Sara Pavkov, direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Saša Orlović, predstavnik Fakulteta tehničkih nauka Vuk Bogdanović i predstavnici kineske kompanije CBRC Aleksandar Nikolić i Milijan Milić.

Pokrajinska vlada