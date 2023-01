ŠTA SU SUBOTIČANI NAJVIŠE ČITALI U PRETHODNOJ GODINI: Ljubavni romani, trileri i istorija, a ove knjige su bile najčitanije

Knjigoljupci, koliko ste knjiga pročitali prethodne godine? Da li ste i vi među čitaocima koji se ne odvajaju od knjige kada je uzmu u ruke ili ste ipak lagani čitalac? Koji god vaš odgovor bio, mi smo sigurni da vam je barem jedan naslov ostao u srcu, a s obzirom da smo na početku godine i da većina nas tokom ovog perioda sebi zacrtava neke ciljeve za novu godinu, ovo je pravo vreme da je započnemo uz neku novu knigu.

Mi smo razgovarali sa Mašom Mladenović, diplomiranom bibliotekarkom u Gradskoj biblioteci u Subotici i saznali šta su to Subotičani najviše čitali u prethodnoj godini.

1 / 6 Foto: Subotica Živi

“Pre svega, moram da kažem da Subotičani zaista čitaju. U proseku je to oko tridesetak knjiga u toku godine po stanovniku, a najviše su to ljubavni romani, trileri i istorijske knjige. To je nešto što je uvek aktuelno. Obnovili smo fond. Imamo puno novih naslova, aktuelnih naslova, tako da ove godine očekujemo još veći broj čitalaca. Kao i dugi niz godina unazad i prethodne godine najčitanije knjige na stranom jeziku bile su knjige Lusinde Rajli i to zadnje tri knjige koje je objavila pre nego što je preminula. To je zadnja knjiga u serijalu “Sedam sestara”, zatim “Mala Italijanka” i “Igra leptira”. Od domaćih autora, izdvojila bih Miodraga Majića koji je vrlo popularan, naravno nezaobilaznu Jelenu Bačić Alimpić koja je izuzetno popularna šta god da napiše, prerano preminulog Dejana Stankovića Tijaga, čitaju se još naravno skandinavski trileri, čita se Bakman, kao i Elena Ferante” izjavila je Maša Mladenović, viši diplomirani bibliotekar za Subotica živi.

