BIĆE PLIVANJA ZA ČASNI KRST: Nadmetanje u Loznici počelo 2015., tradicija se nastavlja!

LOZNICA - Povodom velikog pravoslavnog praznika Bogojavljenja ove godine ponovo će biti organizovano plivanje za časni krst na Drini kod Loznice. Za časni krst će se plivati kod restorana‘, u blizini mosta na Šepku, a ovo nadmetanje organizuje Moto-klub ‘‘Blek Dragons’‘ u saradnji sa Crkvenom opštinom Loznica, gradskom upravom i Turističkom organizacijom.

Svi učesnici treba da se prijave na dan plivanja najkasnije do pola dvanaest, onda sledi lekarski pregled, osvećenje časnog krsta, blagosiljanje plivača i trka na stazi dugoj 33 metra. Za najuspešnije će biti pripremljene prigodne nagrade, a za sve posetioce besplatno kuvano vino i čaj. U Loznici se zbog pandemije kovida -19 nije plivalo 2021, a od strane crkve i lokalne samouprave plivanje za časni krst zvanično nije bilo organizovano ni lani.

Međutim, pre godinu dana se na Bogojavljanje ipak zaplivalo jer je Lozničanin Miroslav Popović, sekretar Moto-klub ‘‘Blek Dragons’‘, u želji da se obeleži veliki praznik i sačuva tradicija uz pomoć prijatelja organizovao takav događaj. U reku je ušlo trinaest muškaraca i devetnaestogodišnja Lozničanka Jelena Lekić, a časni krst je, uz dogovor učesnika, pripao najmlađem plivaču, dvanaestogodišnjem Luki Biberčiću iz Loznice. Ovakvo nadmetanje u Loznici je počelo 2015. godine, a prvi pobednik plivanja za časni krst na Drini kod Loznice bio je profesor istorije, Lozničanin Đorđe Vukmirović.

Tada se plivalo po kiši, a nadmetalo se trinaest plivača. Pobednik drugog bogojavljenskog plivanja bio je Nikola Stepanović iz Loznice, kada su se nadmetala 23 plivača. Lozničanin Đorđe Rakić pobedio je 2017, a sledeće godine ponovo je prvi stigao do krsta u konkurenciji 36 plivača. Tada su u Drinu skočile i dve devojke. Zbog ‘‘organizacionih poteškoća’‘, kako je to rečeno, pre četiri godine, Lozničani nisu imali priliku da u svom gradu plivaju za časni krst, ali im je to omogućeno 2020. Tada je opet zaplivao Đorđe Vukmirović i drugi put osvojio časni krst u Loznici. U hladnu reku je tada na minus jedan, ušao čak 61 plivač, među njima i tri dame, a više stotina Lozničana prisustvovalo je manifestaciji.

Ove godine ponovo će biti plivanja, a očekuje se učešće većeg broja plivača koji će se usuditi da zaplivaju hladnom Drinom.

