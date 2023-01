NIVO LIMA OPADA, ALI RHMZ UPOZORAVA NA OVIH 5 REKA: Opasnost od izlivanja, vanredno u 9 opština

BEOGRAD - Nivo reka u poplavljenim područjima opada - Sava je na granici vanredne odbrane od poplava, Lim je u opadanju, a vanredna situacija je i dalje na snazi u devet opština, javila je jutros Radiotelevizija Srbije (RTS).

Najavljeno je da će Sava, Zapadna Morava, Ibar, Tamiš i Nera biti u porastu u naredna dva dana.

Vanredna situacija je na snazi u Leposaviću, Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji, Prokuplju i delu opštine Kraljevo.

foto: RHMZ Printscreen

Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković rekao je, gostujući u Jutarnjem programu RTS da je na Savi kod Šapca vrh talasa i nalazi se na granici vanredne odbrane od poplava, a to je drugi stepen odbrane kada su stalna dežurstva.

To znači da do vrha nasipa imamo nepun metar, ali po našim modelima to je i najviši vodostaj u ovoj epizodi i očekuje se da će vodostaj u narednim danima ići u sporije opadanje, napomenuo je Vladiković.

foto: RHMZ Printscreen

On je upozorio da će u naredna 24 sata biti nove padavine u jugozapadnoj i južnoj Srbiji gde je u prošloj nedelji bilo izlivanja reka.

Izdali smo upozorenje za Ibar, koji je jako visok, za izvorište Zapadne Morave, za Južnu Moravu od Aleksinca do Kruševca i na banatskim vodotokovima je vanredna odbrana od poplava, precizirao je Vladiković.

Kurir.rs/Fonet