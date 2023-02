KOD SESTRE U STANU ŠABANOV POSTER: Mladić iz Srbije otkrio čudan detalj! Muž joj ide s njim na svadbe, u kolo, ima i svoju stolicu

BEOGRAD - Telad na spratu kuće, preparirani krokodil, bista pokojnika, bunker umesto podruma - iako zvuči kao opis uvodne scene nekog paranormalnog filma, zapravo je reč o opisima neobičnih stvari koje su ljudi viđali prilikom poseta poznanicima, prijateljima ili rođacima.

Ako je suditi prema diskusiji koja se našla na jednom forumu, iskustva prilikom poseta tuđim stanovima i kućama zaista su u najmanju ruku čudna, a tema kao da je pokrenula lavinu sećanja na neobične prizore koji su izazivali ili strah ili smeh kod posmatrača.

Tako je temu otvorio jedan korisnik Reddita koji je napisao da je od terenskih radnika čuo baš zanimljive odgovore na pitanje šta je najčudnije što su videli obilazeći tuđe domove.

Dok je za jednog najveći utisak ostavilo što je na spratu kuće ugledao telad, za drugog je utisak ostavio preparirani krokodil. Očigledno da je na pokretača teme ostavilo dubok utisak ono što je on video u domu svojih rođaka, te je imao potrebe i druge da pita isto.

foto: Kupindo Printscreen

- Za mene - kao dete smo ostajali na spavanju kod rodbine, oni su u hodniku imali bistu (pokojni sin), padne mrak, ti dete od 8-9 godina, a moraš u WC...uf. To mi je baš ostalo u sećanju - naveo je i pokrenuo lavinu komentara.

- Drugar ima ispod kuće bunker. On za to kaže da je podrum, ali nijedan takav nisam video ranije. U prizemlju kuće ima metalna vrata teška kao tuč koja vode do istog, ukućani skoro nikad ne ulaze i samo sam jedanput ušao tu kad sam pomogao da se pomeri nešto. Kako se otvore vrata, tu su stepenice i onda "podrum" - Ogroman otvoreni prostor od 100 i nešto kvadrata, betonski zidovi sa par nosećih stubova (daje vajb podzemne garaže), prašnjavo je jako, ledeno i uz zidove rusvaj. Nema šta nema dole - polomljeni ormani, gajba piva kome je istekao rok 2003., slike, kolica za kupovinu, male džidža-bidže… ma apsolutno sve živo. Plus je mrkli mrak i suv vazduh, mnogo sablasno izgleda. Ja kažem drugaru da mu ovo nije normalan podrum i da istraži kako je to napravljeno umesto što mu propadaju stvari dole, od neće - naveo je opširno jedan učesnik u temi.

Da stvari mogu biti bizarnije ili makar neprijatnije, govori iskustvo drugog korisnika foruma.

- Kod prijatelja od roditelja u dnevnom boravku, dok sam tražio daljinski ispod stola sam našao kremu za povećanje muškog polnog organa - kratko je napisao.

Iskustva su se nizala, pa je tako jedan mladić napisao da se igrom slučaja našao kod poznanika, odnosno prijatelja njegovog druga.

- Stan mu je bio pun golih slika njegove majke. Otac mu je fotograf, a majka model. Nikad se nisam osećao odvratnije u životu - bio je iskren.

Da li zbog mogućnosti da se anonimno iznesu razni detalji o kojima se ne priča, ali tema je bila inspirativna za mnoge, pa su se neobična iskustva samo nizala.

- Šumanovićevo ulje na platnu u staklenoj kutiji, okačeno tačno preko puta wc šolje u kupatilu nečijeg doma - bez mnogo detaljisanja napisano je u pomenutoj diskusiji.

- Pa nije čudno što je u staklenoj kutiji, ne sme vlaga da uđe - glasio je odgovor drugog.

Misterija Šabanovog postera Jedna objava izazvala je veliko interesovanje, pa je čak bilo zahteva da se priča proširi i otkrije još detalja. - Kod sestre u stanu, Šabanov poster u WC-u. Ali kul je priča. U društvu njenog supruga, ko se oženi dužan je da drži taj poster u kući dok se neko sledeći ne oženi. Poster se naravno nosi na svadbu, igra u kolu, ima svoju stolicu - naveo je učesnik navedene diskusije. Kako je naveo u objašnjenju, ne zna kako je tradicija sa posterom počela, ali ako je suditi po interesovanju koje je izazvala, sigurno će uslediti nastavak.

U temu su se naposletku uključili iz susedne Hrvatske, gde je jedan od učesnika naveo primer kada su ljudi sagradili balkon na kući oko stuba javne rasvete. Tako im je gornji deo stuba prolazio kroz jedan deo balkona, a iako je gradnja bila nelegalna, posle su zvali da im se ukloni rasveta sa balkona jer im smeta. Kako je naveo, čitava situacija je bila i u hrvatskim medijima kao veoma neobična.

Još jedna priča izazvala je veliki broj komentara, a zbog svoje sablasnosti uspela je da skrene tok teme u potpuno drugačijem smeru.

Naime, prodaja telefona preko oglasa dovela je mladića do stana u Beogradu iz kog je već sledećeg trenutka jedva čekao da izađe. Impozantna knjiga sa znakom đavola, kako je sam opisao, a u sobi teško bolesna devojka na infuziji i roditelji koji se pojavljuju niodkuda bili su dovoljni da ovu scenu pamti do kraja života.

Svojim iskustvom na granici paranormalnog podstakao je i druge da podele slična iskustva.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Moja drugarica drži mrtvački sanduk u svojoj sobi. Rekla je da ona hoće da bira gde će da provede vreme kad bude umrla, pa je sebi kupila sada jer kaže da se ne zna kada će onaj odozgo da je uzme. Sanduk je roze i ima neke dijamante i još neki nakit, a unutra ima krzno da joj bude udobno - naveo je jedan korisnik Reddita, a da stvar bude još bizarnija, još nekoliko njih je navelo da poznaje osobe koje drže mrtvačke sanduke u svojim domovima.

Manje ili više neobična, iskustva su se samo nizala i ovu temu bez sumnje okarakterisala kao nepresušnu.

Kakva su vaša iskustva...

Kurir.rs/Reddit/Blic