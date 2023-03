DEČAK KRIŠOM UZEO 3.000 € IZ KUĆE PA DELIO DRUGARIMA U ŠKOLI: Šok detalji nesvakidašnjeg slučaja iz Aleksinca, OVO JE RAZLOG

Učenik četvrtog razreda jedne osnovne škole u Aleksincu uzeo je iz kuće 3.000 evra roditeljske ušteđevine, a potom ih podelio drugima u razredu.

Izvor upoznat sa slučajem kaže da je dečak jednog dana došao u školu i svim drugarima u razredu šapnuo da je pripremio iznenađenje za njih nakon što se završe časovi.

- Po završetku nastave okupio je ceo razred i počeo da deli pare. Nekom 50, nekom 100, a nekome i 300 evra! Rekao je da želi da ih časti... Deca su prvo bila zbunjena, a zatim oduševljena i uzeli su poklon od drugara, svega nekoliko nije - kaže izvor.

Sakrili od roditelja

Sve se otkrilo nakon nekoliko dana, kada je majka jednog od dečaka u džepu svog sina pronašla 300 evra.

- Odmah ga je pitala odakle mu toliki novac, a dečak je kazao da je pare pronašao u dvorištu škole. Majka mu je rekla da će obavestiti školu, da vrate kamere i utvrde čiji je novac, a dečak je tada mami ispričao da su svi u odeljenju dobili novac od druga. Ta žena je odmah pozvala učiteljicu, koja je obavestila i ostale roditelje da popričaju sa svojom decom i potraže novac, a, naravno, javila je i majci dečaka koji je delio roditeljsku ušteđevinu - navodi sagovornik.

Roditelj jednog deteta koje ide u razred sa mališanom kaže da su mnoga deca odmah roditeljima vratila novac koji im je dao drug, ali je bilo i onih koji nisu hteli da se odreknu poklona.

- Deca su čak napravila sopstvene slamarice, kojih nisu hteli da se odreknu. Gurali su pare u kasice, ispod jastuka... Majka jednog dečaka je prevrnula čitavu kuću i pronašla 200 evra ispod tepiha, jer sin nije želeo da vrati novac. Neka deca su čak vratila novac u dinarima, a roditeljima su kazali da su evre koje im je dao drug promenili u menjačnicama kako bi imali za trošak. Bilo je i dece koja su sve pare spiskala, pa su roditelji morali iz svog džepa da vrate novac. Svakako, najgore je bilo roditeljima dečaka koji je uzeo ušteđevinu! Oni su odmah nakon što se javila učiteljica shvatili da je on iz svoje kuće uzeo tačno 3.000 evra. Svakako, na kraju je sav novac vraćen, što je dobro - kazao je ovaj roditelj.

Da bude popularan

Kako se pretpostavlja, desetogodišnjak je na ovu ideju došao nakon što je u razred došao novi učenik iz imućne porodice. On je, navodno, svaki dan posle škole vodio drugove iz odeljenja na picu i kolače, zbog čega je za svega nekoliko dana postao glavna zvezda u razredu.

- Svi su hteli samo sa njim da se druže! Prijalo im je da ih časti posle škole, bio je baš široke ruke. Šta god bi ko hteo da naruči, on im je plaćao. Međutim, to se nije dopalo jednom dečaku koji ide u taj razred. Shvatio je da je sva pažnja usmerena na novog đaka, pa je poželeo da i on bude u centru pažnje. Malo-pomalo, pratio je gde roditelji čuvaju ušteđevinu, a onda je odlučio da opljačka slamaricu - priča ovaj roditelj.

foto: Shutterstock

Direktorka ove osnovne škole navodi da je u pitanju "privatna situacija između porodica učenika".

- Situacija je prevaziđena dobrom reakcijom roditelja. Škola će nastaviti vaspitno delovanje i pružiti podršku deci i roditeljima svim raspoloživim resursima - kazala je direktorka ove škole.

Tišma: Deci treba reći da se drugarstvo ne kupuje

Školski psiholog Branka Tišma objašnjava da roditelji i pedagozi treba odmah da reaguju ukoliko se neko dete u kolektivu izdvaja po tome što "često časti društvo" i na taj način stiče popularnost u društvu.

- Čim je dečak koji je došao u odeljenje počeo da se razbacuje novcem, trebalo je da roditelji i pedagozi skrenu pažnju deci da se drugarstvo ne kupuje. Ukoliko dete želi da stekne prijatelje i bude omiljeno u društvu, to treba da uradi na način koji je dostupan svima. Deca mogu da imaju inicijativu da vode društvo u pozorište, na utakmicu, da predlažu druge slične aktivnosti i to je pravi način da postanu omiljeni među vršnjacima. Među njima mora da vlada fer-plej - kaže Tišma.

(Kurir.rs/Informer)