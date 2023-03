PUŠKICE ODLAZE U ISTORIJU, STIŽE MNOGO NAPREDNIJE SREDSTVO!?Nemoguće utvrditi da li je zadatak napisao učenik ili telefon?

Ukoliko vaš školarac odjednom na mobilnom ima video igrice sa nazivima lekcija iz srpskog jezika - možda to umesto njega radi čet bot. Iako telefoni ne mogu da vaspitavaju decu, postoji opasnost, da bi inovativne aplikacije mogle da "prevaspitaju" obrazovanje.

Puškice su izašle iz mode, a glavni "saradnik" učenika u pisanju pismenih zadataka postala je Aplikacija "čet bot". Ukoliko ona postane opšte prihvaćena, pitanje je u kom pravcu će ići obrazovanje. Neki roditelji je vide kao način za snalaženje, dok drugi žele totalnu zabranu upotrebe telefona u školi. Evo kako roditelji komentarišu ovu aplikaciju

- Dostupno im je pa se snalaze, tako da verovatno zbog toga. U moje vreme to nije bilo. Evo deci se savetuje da im se ne daje telefon, ali ja svojoj dajem. To. je jedini način da ih smirim

foto: Kurir televizija - Ako može da se ukine telefon u školi to bi bilo idealno. Ja sam se stalno okretao da "nešto saznam" dok sam išao uškolu, ali telefoni strašno loše utiču na decu -Deca treba što više da budu u komunikaciji sa profesorima, nastavnicima, da ne kupe znanja samo sa telefona.

Čet bot je kompjuterski program koji imitira ljudsku konverzaciju putem tekstualnih poruka ili glasovnih komandi, kažu IT stručnjaci. Iako je korišćenje ove aplikacije zabranjeno u školama u Njujorku, a zabranjuju ga univerziteti u Indiji i Evropi, oni smatraju da do zabrane makar u našoj zemlji, teško da će doći.

- To ako je jednom napravljeno, to više ne može da se zabrani. Četovi, čet botovi sve te neke stvari, one sa jedne strane ubrzavaju korišćenje računara odnosno dobijanje rezultata, ali ne i učenje, ne i znanje - kaže Vladan Nenadić, IT stručnjak.

Čet-botovi biraju 'tokene', odnosno elemente teksta sa određenom verovatnoćom, zato neće svaki put na isto pitanje odgovoriti na sličan način. To znači da bi čet-bot mogao da napiše različite pismene radove za sve učenike. Biće sve komplikovanije utvrditi, da li je pismeni rad napisao đak, ili pak čet-bot, kaže predstavnik Foruma beogradskih srednjih stručnih škola Milorad Antić: - Nastavniku je sve teže i teže da prepozna. Pusti ti čoveka da razmišlja. Ja sam protiv toga što onemogućuje čoveku da se uključi u sfere i prirodnih i društvenih nauka.

On navodi da čet-botovi neće ugroziti poziciju nastavnika, niti narušiti obrazovni sistem, jer kako kaže živa reč će uvek imati veću težinu.

