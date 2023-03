SRBIJU PRVO ŠOKIRALI ŽIVOTOM U 6 KVADRATA, A SAD I CENOM EGZOTIČNOG ODMORA! Bračni par iz NS na Maldivima po ceni Grčke (FOTO)

BEOGRAD/NOVI SAD - Bračnog para iz Novog Sada - Ivane i Gorana, sećate se po raju od čitavih 6 kvadrata koji su sami napravili i njime obišli brojne destinacije po Evropi, o čemu je Kurir.rs već pisao.

Ali, sad su otišli na drugi kraj sveta, u čistu egzotiku, za koju smo dosad mislili da je rezervisana samo za naše bogataše i starlete. Međutim, Novosađani koji su nebrojeno puta pokazali da putovanja i provod nisu samo stvar para, sad su to dokazali kratkim predahom na Maldivima opisavši na svom Instagramu do detalja koliko su sve platili po stavkama - a oni kažu da je to po ceni jedne Grčke za dvoje.

Oni su na toj društvenoj mreži objavili sledeće:

* Povratna avio-karta iz Beograda preko Abu Dabija može da se nađe kod Wizzaira za manje od 300€ sa prtljagom, a smeštaj za 7 dana i za oko 200€ u nekoj kombinaciji sa hranom (uglavnom polupansion). U zavisnosti od ostrva treba još doplatiti i za brod. Tako da Maldive možete iskombinovati skoro po ceni nekog letovanja u Grčkoj. Mi ćemo vam ovih dana prikazati jedan zanimljiv i pristupačan smeštaj, pa pratite, jer će to biti super opcija ako ne želite da potrošite mnogo.

* 🥽 Mi smo izabrali Thoddoo, ostrvo na kome nema rizorta i niste izdvojeni od lokalnog stanovništva, već ovde možete videti kako ljudi žive i kakve su im navike, kupovati u marketima gde oni rade i kupuju, ručati u restoranima i doživeti jedno posebno iskustvo kakvo ne biste u rizortu i to mnogo povoljnije. Nama je to uvek posebnije.

* 🏖️Ovde ćete uživati na jednoj od dve plaže sa belim peskom i naći svoj mir, voziti bajs kroz palme i plantaže voća i povrća. Ovo je jedno od zelenijih ostrva i tu čak možete pronaći i prirodan hlad. Pratite nas ovih dana i prenećemo vam atmosferu sa ulica, plaža, cene iz restorana, marketa...

Mogli su i ovde da uštede, ali nisu proverili na vreme Od kako je WizzAir uveo let od Abu Dabija do Maldiva ovo je u teoriji najbolja opcija s obzirom da postoji i let od Beograda do Abu Dabija. Međutim treba proveravati, jer se nama desilo da je Etihad imao promociju i povoljnije karte u tom trenutku, ali smo mi par trenutaka pre kupili za WizzAir. Konsultovali smo našu pretragu letova na jeftinoputuj.com i ispalo je da Etihad ima povoljnije karte za nekih 40€, pa da i vi ne propustite priliku proverite na stranici nađi let i smeštaj, pišu oni.

Kako izgleda putovanje u lou-kostu

- Za osnovnu cenu karte imate mali prtljag, sedište i prevoz, a ako hoćete još prtljaga, hranu, piće i neke druge stvari onda posebno doplaćujete. Mi smo manje od 300€ platili povratnu avio-kartu sa sve prtljagom, objašjavaju na Instagramu. Između dolaska u Abu Dabi i nastavka puta treba da se sačeka minimum oko 12 sati.

Cake za smeštaj - Maldive svi vezuju za smeštaj u rizortima, kućicama sa slamnatim krovom koje se nalaze odmah iznad vode, ali to je tip smeštaja koji ćete obično mnogo platiti. Radije birajte manje hotele ili gostinske kuće i apartmane. Na Google mapi možete naći smeštaj, kontakt vlasnika i onda mu pisati preko whatsappa ili vibera kako bi vam dao bolju cenu. Takođe proverite i smeštaj na bookingu da vidite kakvi su utisci drugih gostiju. Maldivi su stvarno nestvarni i definitivno ih treba posetiti, a dok ste tamo idite na neke od izleta, da plivate sa ajkulama, ronite, posetite rizort ili šta već mislite da vam može biti interesantno. Ako boravite u nekom manjem hotelu ili apartmanima možete pogoditi dobru cenu i da nekih 7 punih pansiona platite oko 200€.

Dodatni trošak - brodom do izabranog ostrva

- Pored prevoza i smeštaja bitno je da znate i da za dolazak do ostrva morate koristiti najčešće brzi brod, a isti vam može rezervisati vlasnik smeštaja. Mi smo bili na ostrvu Todo i do njega je brod 35€ po osobi po pravcu, kažu supružnici.

Kurir.rs/SĐP/Instagram