NEMCA IZNENADIO POTEZ SRPSKOG DOMAĆINA! "DA LI JE OVO NORMALNO" Pomislio sam da hoće da me namami i ubije

Stranci koji dođu u Srbiju često su iznenađeni nekim običajima, navikama, načinom života, noćnim provodom ili pak oduševljeni hranom.

Tako se sada na društvenoj mreži Redit, pojavila objava u kojoj je reč upravo o tome koliko je narod u Srbiji druželjubiv i koliko je to strancima ponekad neobično.

"Posetio sam prijatelja koji živi u Srbiji na selu. Jednog dana, bilo mi je dosadno i odlučio sam da prošetam. Učim srpski, ali i dalje pričam veoma loše. Čovek koji je sedeo na klupi, kada sam prošao pored njega, pitao me je odakle sam i rekao da me nije ranije viđao. Onda me je pozvao kod njega kući da jedem ribu. Iz Nemačke sam i prva pomisao mi je bila da hoće da me namami u svoju kuću i da me ubije. Pričao sam sa prijateljima o ovom susretu i uveravali su me da je to normalno u Srbiji. Da li je to stvarno deo kulture", piše u ovoj objavi.

foto: Printscreen/Reddit

Komentari su se samo nizali, a svi su bili složni u tome da je takva situacija uobičajena i da su Srbi vrlo druželjubiv narod.

"Odrasao sam u seoskoj sredini i to je uobičajena navika. On bi bio srećan da ima društvo", "U seoskim sredinama je uobičajeno da ljudi svakodnevno pozdravljaju jedni druge i ako se ne poznaju dobro, uglavnom i zastanu pa pričaju na ulici što u većim mestima nije slučaj. ", neki su od komentara ispod ove objave.

Autor ove priče je dalje u komentarima naveo da nije jeo ribu, kao da je tom čoveku rekao da nema vremena i da je u žurbi.

Neki su pak imali i šaljive opaske poput "hteo je da ti oženiš njegovu ćerku i odvedeš je u Nemačku".

(Kurir.rs)