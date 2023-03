KAD VIDITE ŠTA MILUTIN IZ OSEČINE JEDE NEĆE VAM BITI DOBRO: Ni sam ne zna da objasni, tvrdi da probleme sa želucem NEMA (FOTO)

Milutin Prokić iz Osečine je već prepolovio osmu deceniju života, a izgleda vitalno iako se nimalo ne može pohvaliti svojim jelovnikom.

Naime, ovaj čovek skoro 30 godina nije okusio svežu hranu a glavna poslastica su mu trule voćke, buđav hleb i prokisao pasulj i zbog toga je ovaj čovek svetski fenomen.

Arhivska fotografija foto: Rina

- Sve što je bajato to mi prija, ni sam ne mogu to da vam objasnim, prosto je tako. Nikada se nisam razboleo ili pak imao neke zdravstvene probleme. Iako sam ušao u osmu deceniju života bez problema idem u nadnicu i tako zarađujem za život. Nikad ni najmanji problem sa želucem nisam imao, pa pretpostaljam da mi je organizam navikao i stvorio antitela na bakterije i viruse zbog takve ishrane, te zbog toga nemam nikakve tegobe i osećam se kao čigra. Nikada me nije boleo stomak, niti sam povraćao, pasulj za mene treba da stoji 10 – 15 dana, hleb da se osuši, može i od godinu dana, to je najbolja hrana - kazao je Milutin.

Arhivska fotografija foto: Rina

I dok često ispred marketa možemo videti odbačeno trulo voće spremno za bacanje upravo takvi plodovi za Milutina su prava poslastica. Prema rečima njegovih prijatelja on čak zamoli prodavačice da mu ostave takvo voće da uzme jer on to voli da pojede.

- Ja Milutina znam najmanje 30 godina, to je pošten i dobar čovek a pre svega vredan. Njegov način ishrane svima je čudan i to što on jede niko prevario ne bi šta više završio bi u bolnici sigurno. On čeka da odstoji bar tri dana da bi mu to prijalo i da bi mu odgovaralo, nađe flašu sa mlekom koje stoji mesec dana i popije kaže da ima bakterije koje su njemu dobrodošle. Za tri godine pojeo je tonu meda, ljudi bace trulo voće iz prodavnica i on jede to, zamoli da ostave. Nije on siromašan i da nema ali tako se hrani i kaže odgovara mu. Nikada se Milutin nije požalio na probavu, ako bi mu sada skuvali ručak i ponudili topao i svež obrok, on to uzme, ali ga ne jede odmah, već ostavi da odstoji nekoliko dana i tek tada konzumira. Neće da jede hranu koja je pripremljena istog dana, voli da to odstoji, jer mu tako prija - kazao je njegov komšija Žarko Alić.

Vitalan kao mladić

Milutin se nikada nije požalio na stomačne probleme, važno je da hrana koju konzumira ima što duži staž, i tvrdi da je takva još ukusnija.

Pojedini ga smatraju pravim fenomenom kada je jelovnik u pitanju, a za njegovu naviku teško da imaju objašnjenje i lekari. Ipak, ono što je činjenica jeste da mnogi iako se zdravo hrane vrlo često ne mogu ni ulicu da pređu.

A Milutin, iako mu je jelovnik "buđav" izgleda, kreće se i privređuje kao da je mladić.

(Kurir.rs/Informer, RINA)