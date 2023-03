SLIKA BUDUĆNOSTI KOJA SE NIKAD NEĆE DOGODITI: Zoran, muž plemenite advokatice Marije, pokazao porodični portret od kog boli duša

NIŠ - Da nije bilo tragedije, ovo bi bila prava fotografija lepe i srećne porodice Pešić iz Niša...

Advokat Zoran Pešić iz Niša, suprug nedavno preminule advokatice Marije Takić-Pešić (33) koja je dirnula Srbiju svojom humanošću, podelio je na Tviteru emotivnu objavu – porodični portret sa suprugom i osmomesečnom ćerkicom.

Umetničko delo nastalo je „spajanjem“ kadrova sa dve fotografije jer zbog iznenadnog pogoršanja Marijine teške bolesti nakon rođenja bebe i tragičnog sleda okolnosti, nije bilo prilike da takva porodična fotografija nastane.

Ova plemenita Nišlijka odlučila je da se ostvari kao majka, iako je znala da trudnoća može značajno pogoršati njeno zdravstveno stanje. To se, nažalost i desilo: ubrzo nakon rođenja bebe, Marija je završila u bolničkoj postelji iz koje nije uspela više da se vrati normalnom životu jer joj se stanje iz dana u dan pogoršavalo.

Posle nekoliko meseci borbe, preminula je u oktobru prošle godine, četiri meseca nakon što je na svet donela ćerkicu...

- Sliku koju sam objavio na Tviteru nacrtala je Jovana Beljić iz Stare Pazove po narudžbini Marijine dobre drugarice, naše prijateljice, Tamare Atanasković Aleksić. Reč je o dve fotografije - Marijine i moje od pre godinu dana i fotografije bebe, na osnovu kojih nas se je ova umetnica naslikala zajedno na jednoj slici. Mariji je, nažalost, odmah posle porođaja krenulo da se pogoršava zdravlje i nismo ni došli u priliku da napravimo jednu ovakvu sliku. Imamo zajedničkih fotografija, ali nijedna nije kao ova slika - priča za Blic Marijin suprug Zoran Pešić.

Zoran se dirljivim rečima na Tviteru zahvalio prijateljici Tamari na slici.

- Svima želim ljubav prijateja u onoj meri u kojoj su Mariju voleli njeni. Hvala Tamarice, kraljica si - napisao je Zoran u objavi na ovoj društvenoj mreži koju je do sada videlo više od 74.000 ljudi.

Bolest s kojom se Marija borila zadnjih godina nije je zaustavila na ni profesionalnom planu gde je bila jako uspešna, ali ni u želji da pomaže drugima – u dva navrata organizovala je humanitarne akcije prikupljanja pomoći za siromašnu, bolesnu decu i decu bez roditeljskog staranja, koje su dirnule Srbiju.

Posle smrti plemenite advokatice, njen suprug je odlučio da nastavi humanu misiju - pre tri meseca, za Novu godinu, Zoran je sa saradnicima organizovao prikupljanje i podelu paketića za ugroženu i bolesnu decu a uskoro će, u Marijino ime, uslediti i nove akcije.

- Za poslednju Novu godinu sakupili smo 2.000 paketa napravili i podelili 500 paketića. Akcija ne da je uspela nego je neverovatno koliko je to bilo uspešno. Imamo u planu da nastavimo humanitarne aktivnosti, za mesec dana planiramo novu akciju za decu koja su se izlečila od raka. Sve je to nastavak Marijinog humanitarnog rada. Dok sam ja živ - živeće i ona. Nastaviće se humanitarne akcije a u narednih godinu dana u planu mi je osnivanje ili humanitarnog udruženja ili humanitarne fondacije koja će nositi njeno ime - poverava se Zoran.

A Mariju će zauvek pamititi i kolege advokati. Nedavno su joj poshumno dodelili zahvalnicu Advokatske komore u Nišu za savestan i profesionalni odnos prema advokaturi i bavljenje humanitarnim radom. Zahvalnica je uručena je suprugu Zoranu na Dan advokature.

Marija se osim advokaturom bavila i humanitarnim radom, a njene akcije dirnule su Srbiju. Na Božić 2021.godine Marija je sa suprugom Zoranom pokrenula humanitarnu akciju podele više od 500 paketića siromašnoj deci i deci bez roditeljskog staranja u Nišu i Leskovcu a godinu dana ranije, obezbedila je 40 paketića za decu na niškoj onkologiji, za šta je bila nagrađena plaketom NURDOR-a. Svi je pamte kao ženu velikog, plemenitog srca.

Ko je bila Marija

Marija Takić Pešić bila je rođena 1989. godine u Leskovcu. Završila je Petu beogradsku gimnaziju a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,21.

U Londonu je završila Pravnu školu poslovnog engleskog jezika, akreditovanu od strane „British Council“. Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji Takić u Leskovcu, čime nastavlja dugogodišnju porodičnu advokatsku tradiciju.

Nakon okončanja pripravničkog staža, pred Ministarstvom pravde Republike Srbije je položila Pravosudni ispit 2016. godine a zvanje advokata je stekla dana 26. maja 2017. godine.

Uspešno se bavila zastupanjem klijenata u građanskim i krivičnim postupcima, a usko je bila specijalizovana za porodično pravo, naročito u bračnim sporovima, postupcima povodom nasilja u porodici, kao i postupcima radi ostvarivanja prava na obavezno izdržavanje.

Pamtiće je Srbija kao Majku hrabrost

Zoran je ranije ispričao za Blic da je Marijina najveća životna želja bila da se ostvari kao majka, iako je znala da to može pogoršati njeno zadrvlje. Želju je i uspela da ispuni u julu prošle godine kada je rodila ćerkicu.

- To je bila njena najveća želja - da se ostvari kao majka. Iskreno, ona je žrtvovala svoj život svesno da bi se ostvarila kao majka. To svi lekari kažu. Čim se porodila, krenuli su problemi sa teškom bolešću. A imala je izuzetan život, lep život. Iz njenog položaja, iz njene životne pozicije, da ti svesno svoj život žrtvuješ, to je nešto veliko. Sve nas koji je volimo ostavila je u teškoj tuzi, ali šta ćemo, to je. Moramo da se trudimo da sve ono što je ona želela i zamislila, bar delić toga, da ostvarimo. To je moj put, da izvedem dete na prav put, da dete sazna i shvati kakva je majka bila kraljica, da samo delić onoga što je ona želela ja sprovedem u delo. To je neka moja životna misija nadalje, ispričao je prošle godine Zoran.