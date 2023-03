ZA TAJNI GRAD KRALJA ALEKSANDRA ZNALO SAMO 5 LJUDI! Posle rekonstrukcije počinje opremanje KAMENE DEVOJKE pod zemljom! FOTO

MALI ZVORNIK - Podzemni grad Karađorđevića u Malom Zvorniku, jedinstveni kulturno – istorijski spomenik iz vremena Kraljevine Jugoslavije dobiće stalnu muzejsku postavku pod imenom ‘’Kamena devojka“.

Opština privodi kraju proceduru javne nabavke eksponata koji će biti izloženi u prostorijama ‘’tajnog grada’’ čija je ukupna površina oko 5.000 metara kvadratnih, od kojih je oko 3.000 korisne. Za nastavak rekonstrukcije i uređenja prostorija Podzemnog grada, malozvornička opština dobila je u avgustu prošle godine od države 6,2 miliona dinara, dok je iz svog budžeta za tu namene odvojila oko dva miliona.

U opštini objašnjavaju da se radi o nabavkama specifičnih predmeta zbog čega je priprema i realizacija projekta zahtevala znatno više vremena od predviđenog, pa je prvobitni rok za nabavku eksponata, 20. februara ove godine, produžen za 90 dana.

Buduću postavku činiće verne replike nameštaja, uniformi, oružja i drugih predmeta, biće nabavljeno i postavljeno dvanaest izložbenih panoa sa istorijskim činjenicama vezanim za kraljevsku dinastiju Karađorđević, a predviđeno je i 30 tabli sa različitim obaveštenjima za posetioce, kao dopuna postojeće turističke signalizacije u ‘’tajnom gradu’’.

U narednoj fazi uređenja Podzemnog grada predviđeno je oslikavanje i opremanje kapele koja se nalazi u njegovom sklopu, a u toku je priprema idejnog rešenja sa kojim će za neophodna sredstva opština konkurisati kod Ministarstva turizma.

Poslednjih nekoliko godina malozvornička opština intezivno radi na uređenju ovog nesvakidašnjeg mesta.

Posetioce dočekuje trenutna postavka "Kamena devojka", kako je glasila šifra pod kojom je objekat građen u tajnosti, delo istoričara Zorana Tošića, pa mogu videti prostorije opremljene delovima nameštaja i predmetima iz doba Kraljevine Jugoslavije, a tu su primerci oružja, mape, novine, zastave, slike i slično.

Podzemni grad je najvažniji istorijski objekat na području Malog Zvornika. Ima oko 1.500 metara hodnika i 75 prostorija, a po naređenju kralja Aleksandra Karađorđevića građen je u tajnosti od 1930. do 1934. Sve je prekinuto posle atentata u Marseju do kada su dve trećine objekta završene. Za gradnju je znalo samo pet osoba i to predsednik vlade, ministar finansija, ministar vojske, načelnik generalštaba i kralj.

Glavni projektant je ruski inženjer čije ime nije poznato ni danas. Gradili su ga zatvorenici. Zanimljivo je da ni danas nisu poznati detalji, a dokumenta o ovom gradu su i dalje zapečaćena.

Inače, prilikom posete predsednika Vučića, pre četiri godine, do tada renovirani deo objekta zvanično je otvoren mada su turisti i ranije posećivali ovaj kompleks koji je decenijama u steni pored Drine bio zaboravljen i sakriven.

