VOZAČ IZBACIO UČENIKA (16) IZ AUTOBUSA 2 KM OD SELA: Razlog će vas ZGROZITI! Putovanje do škole u Nišu mu se pretvorilo u AGONIJU

Putovanje šesnaestogodišnjeg učenika iz sela Donji Dušnik do škole u Nišu pretvorilo se juče u pravu agoniju, pošto ga je vozač „Niš-ekspresa“ izbacio iz autobusa na raskrsnici puteva koja je od njegovog rodnog sela udaljena oko dva kilometra.

Dečak, istakao je njegov otac Saša Đorđević, ima plaćenu mesečnu karticu za prevoz, ali je problem nastao jer aparat u autobusu nije hteo da očita karticu.

"Sin je sa još dva učenika ušao u autobus i nikome od njih automat nije hteo da očita kartice, međutim, ta dva deteta su kod sebe imala fiskalne račune, kao dokaze da je kartica plaćena, a on nije. Ovo je druga godina kako putuje u Niš u srednju školu i fiskalni račun nosi sa sobom samo prvog dana u mesecu dok aparat ne očita karticu. Tako su nam u „Niš-eskpresu“ rekli i tako je uvek do sada radio. Međutim, sada je vozač insistirao na tom fiskalnom računu iako je problem bio u aparatu, a ne u mesečnoj kartici", vidno uznemiren kazao je otac dečaka.

Prema Đorđevićevim rečima, vozač je bio veoma grub prema njegovom sinu, izvređao ga i naterao da izađe iz autobusa. Ostavio ga je, dodao je Đorđević, samog na stanici koja se nalazi u njivama i livadama između dva sela.

"Sin me je pozvao i rekao šta se dogodilo. Dogovorili smo se da izađem sa posla u Gadžinom Hanu i da krenem kolima ka njemu, a da on pođe pešice, pa da ga negde usput pokupim i vozim u školu. Uspeli smo da na autobuskoj stanici u Gadžinom Hanu sustignemo autobus iz kojeg je izbačen i vozača koji ga je izbacio", rekao je on.

"Raspravljao sam se sa njim, a on mi je rekao da nije kriv, da je greška u aparatu i u sistemu za očitavanje kartica. Tu je opet probao da očita karticu i uspeo je, tako da je sin put do škole nastavio autobusom", ispričao je Đorđević.

Istakao je da su se zbog tog nemilog događaja svi mnogo uznemirili, a njegova supruga morala je da popije lekove zbog pritiska koji joj je mnogo bio povišen.

"Vozač nikako nije smeo da tako postupi. Morao je da sačeka i da usput ponovo proba da očita karticu, a ne da izbaci maloletno dete nasred puta, izvan sela. Šta da mu se tu nešto dogodilo? Poslali smo ga u školu, a ne da ostane nasred puta. Ne znamo kako se nije zapitao kako je moguće da 29. dana u mesecu kartica ne važi, a važila je prethodnih 28 dana", rekao je.

"Svakog meseca sinovljevu mesečnu karticu plaćamo 12.000 dinara, nikada nije ušao u autobus bez da prethodno kupi kartu. Plaćamo papreno prevoz, a vozači se tako ponašaju i to nije prvi put. Pre par meseci je jedan od vozača izbacio iz dete između dva udaljena sela i to dete koje je dijabetičar", rekao je Đorđević.

On je kazao da je nakon incidenta pozvao šefa stanice „Niš-eskpresa“ i obavestio ga o tome što se dogodilo njegovom sinu.

"Čovek mi se i juče izvinjavao zbog onoga što se dogodilo, a i danas kada me pozvao. Danas mi je rekao da će u znak izvinjenja sin dobiti sledeću mesečnu karticu besplatno i to je lepo sa njihove strane, ali se nadam se samo da se ni jednom detetu više neće ništa slično da dogodi, da će stati na put bahatim vozačima", rekao je Đorđević.

Iz „Niš-ekspresa“ se za sada nisu zvanično oglasili povodom nemilog događaja u autobusu koji saobraća na relaciji Ravna Dubrava-Niš.

