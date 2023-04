U Novom Sadu promovisane penzionerske kartice za pogodnosti

U Novom Sadu promovisane penzionerske kartice koje će najstarijim sugrađanima doneti određene pogodnosti.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić zajedno je sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem i direktorom Fonda PIO Reljom Ognjenovićem, u Gradskoj kući prisustvovao zaključenju sporazuma o saradnji između Republičkog Fonda PIO - Filijala Novi Sad i novosadskih preduzeća, koja će služiti za obezbeđivanje pogodnosti penzionerima putem kartice za popuste.

- Zajednički cilj nam je da se poboljša standard naših najstarijih sugrađana, koji će zahvaljujući karticama za popuste moći da ostvare popust prilikom kupovine u prodavnicama, zatim, za zdravstvene preglede, odlaske u banje, pozorište. Te pogodnosti moći će da ostvare i korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, novčane naknade za telesno oštećenje i drugi, a plan je da u Novom Sadu bude izdato oko 70 000 kartica. Ovoj akciji su se danas, zvanično priključili Gradska biblioteka, SPENS, Pozorište mladih, JКP „Gradsko zelenilo“ i JКP „Zoohigijena i veterina“, kao i nekoliko privatnih kompanija. Očekujem da se vrlo brzo proširi ovaj spisak, jer upotreba kartica počinje 1. oktobra - rekao je gradonačelnik Milan Đurić i pozvao društveno odgovorne kompanije da se jave u što većem broju.

Pored javnih preduzeća i ustanova, Sporazum su sa direktorom Filijale Novi Sad Borisom Jevtićem potpisali i predstavnici DOO „Top-stop auto“ Novi Sad, Industrija mesa „Matijević“, Apotekarska ustanova „Irisfarm“, „Beoinvex 021“ DOO Novi Sad i „Univerexport“. Nakon potpisivanja, oni su obišli promotivne pultove na Trgu slobode gde su zaposleni Republičkog Fonda PIO zainteresovanim penzionerima na raspolaganju u toku celog dana, kako bi im pružili sve neophodne informacije o načinu korišćenja kartice.

- Od oktobra do januara kumulativno penzije su porasle za 20,8 posto, a prema najavama predsednika Republike Aleksandra Vučića, do kraja ove godine imaćemo naredno povećanje koje će biti dvocifreno. Time sigurnim koracima idemo ka ispunjenju onoga cilja koji je postavljen u programu „Srbija 2025“ a to je da prosečne plate u Srbiji dostignu nivo od 1000 evra, da prosečne penzije dođu do nivoa od 430 do 450 evra. Zato su sva ova povećanja, o kojima govorimo, siguran dokaz da idemo ka ostvarivanju toga cilja - rekao je ministar Nikola Selaković.

Relja Ognjenović istakao je da za penzionerske kartice vlada veliko interesovanje i da će pravo na pogodnosti po osnovu penzionerske kartice imati oko 1,7 miliona korisnika.

- Postupak prijave je maksimalno pojednostavljen, a na osnovu prikupljenih bodova, korisnik kartice će moći da ostvari dodatne pogodnosti, kao što su popust, poklon ili nešto drugo, kod davaoca pogodnosti - rekao je direktor Fonda PIO Ognjenović.

