IZ SREMSKE MITROVICE STIŽU BRESKVICE BRE - ideja da pokrenu porodični biznis nastala slučajno za trpežom

Stari i nostalgični kolačići, izgledaju tako jednostavno, a veoma su komplikovani za izradu. Podsećaju na kuhinju baka, na stare dobre recepte, slatki i ukusni. Čuvene rumene breskvice asociraju upravo na to. Desilo se slučajno da Nataša iz Sremske Mitrovice pokrene svoju preduzetničku radnju za proizvodnju breskvica i to tokom porodičnog ručka za trpezom. I to ne bilo kakvih. Breskvica je dodala razne ukuse, lep dizajn, pakovanje, mnogo truda i ljubavi. Ekipa platforme Sremska Mitrovica živi je posetila radnju “Breskvice bre” i evo šta su otkrili.

“Nastale su bukvalno za porodičnom trpezom. Pravila sam breskvice svojim ukućanima i toliko su im se dopale da smo jednostavno odlučili da se bavimo tim poslom. To je porodični i lokalni, mitrovački brend, ali se naši ukusi šire svuda, jer često ljudi svrate da kupe kutiju breskvica kao poklon kada odlaze kod rođaka ili prijatelja u inostranstvo. Ja sam preduzetnica i svim ženama bih preporučila da pokrenu svoj posao. Meni su pomogli svi članovi moje porodice, od enterijera, preko dizajna, uređivanja sajta i društvenih mreža i još mnogo čega i doprineli su da se bavim ovim poslom”, rekla je Nataša Gvozdenović za Sremska Mitrovica živi.

Nataša dodaje da ko jednom uđe u njenu radnju vraća se ponovo i da je zadovoljna reakcijom kupaca: “Naše breskvice su drugačije jer dodajemo razne ukuse, ali smo za one koji bi da probaju sve napravili jedan Breboxmix, pa se neko odluči za specifičan ukus, ali najčešće se vraćaju baš po mix. Potrebno je mnogo ljubavi, mnogo vremena i truda da bi se taj kolačić od početka do kraja napravio i prezadovoljni smo kada vidimo zadovoljne kupce u našoj radnji koji sa oduševljenjem probaju naše kolače i komentarišu naš rad”, zaključila je Nataša.

