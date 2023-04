ISTINA O MEČETU SA ZLATIBORA O KOM JE BRUJALA SRBIJA Milun objasnio zašto se propeo na zadnje noge i šta ako se sretnete oči u oči

ČAJETINA - Snimak medveda koji se nalazi u nepsrednoj blizini lokalnog puta na Zlatiboru jedne je nasmejao, druge raznežio, a treće ipak malo uplašio.

Lovac, Milun Melović, naglašava da konkretno u ovom slučaju nema potrebe za strahom, ali ni za provociranjem šumske životinje jer se ne radi o odrasloj jedinki, već o mečetu.

- Ženke sada ulaze u novi ciklus parenja, stoga mladunce koji su sa njima išli prethodne dve godine one sada odbacuju. Upravo je to slučaj sa ovim mečetom koje je bilo usnimljeno. Ovo je prva godina kako je odbačeno i potpuno je dezorijentisano, zato se i našlo u neposrednoj blizini ljudi. Još je malo, ali je u jednom trenutku popelo se čak i na dve noge jer je bilo jako uplašeno i želelo je da pokaže da je snažan i krupan, otrkiva za RINU Melović iz LU Zlatibor.

On dodaje da je kojim slučajem meče bilo sa majkom, ona bi ih na vreme sakrila već kad je čula auto, tako da ih niko ne bi zapazio, ni video. Majka ovog mečeta prethodnih meseci je viđana na skoro svim zlatiborskim hranilištima, na koje je dolazila upravo sa svojim mladuncima. Ono što je ovo mlado meče najverovatnije dovelo na put koji vodi ka Vodicama jeste kontejner iz kog mu je zamirisala hrana.

- Momci koji su ga snimali su ga jako uplašili i uznemirili. On je sada skoro pa izgubljen, traži svoju teritoriju, ali za nekih mesec dana on će nadamo se, izboriti se da sam opstane u šumi i pronađe svoje mesto pod nebom. Ono što je jako važno napomenuti, jeste da ukoliko vidite medveda naravno nećete mu trčati u zagrljaj, ali treba se ponašati normalno i on će se sam pomeriti i otići svojim putem. Nikako ne treba ga ni namerno plašiti, kao što smo mogli, između ostalog, da vidimo na ovom poslednjem snimku, naglašava ovaj zlatiborski lovac.

Ranijih godina medvedi, i to uglavnom mužjaci, su preko planine Zlatibor samo prolazili, nisu se zadržavali. Međutim, u poslednjih dvadesetak godina zahaljajući ženkama koje su poprilično teritorijalne sada je na ovoj planini formirana populacija ovih šumskih životinja koja broji sve više mladih.

