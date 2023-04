NOVA AVANTURA PO JUŽNOM BANATU SA VUKAŠINOM! Ne propustite "Kojekude po Srbiji" danas u 16.30 na Kurir televiziji

U novoj epizodi emisije "Kojekude po Srbiji" Vukašin vas vodi u južni Banat.

Svaki deo Srbije krije mnoge znamenitosti, a ove nedelje u 16.30 časova na Kurir televiziji Vukašin Grozdanić otkriće za vas sve zanimljivosti južnog Banata. Prvi put vaš omiljeni avantursita daće priliku pecanju i lovu, iako ne voli ni jedno ni drugo. U mestu Dubovac razgovaraće sa sportskim profesionalnim pecarošem koji će mu otkriti sve o tom sportu, a doći će i do saznanja da u mestu Deliblato postoji Specijalni rezervat prirode Kraljevac u kom postoji plutajuće ostrvo. Premda je mislio da je to samo ribolovačka priča i da su to izmislili pecaroši koji su popili koju više, na kraju se ispostavilo da zaista postoji plutajuće ostrvo.

Biće i mnogih poređenja lovačkih i ribolovačkih priča, a o tome ko više izmišlja biće reči i u selu Mramorak gde će se otkriti mnoge lokalne legende i filmovi koji su tu snimani. Da bi saznao još neku lovačku priču, Vukašin je posetio i Deliblatsku peščaru, dok je u mestu Bavanište u kojem se više od dve decenije održava manifestacija "Dani ćirilice", u kojoj učestvuju kako deca iz Srbije tako i iz celog sveta, čuo mnoge priče o izmirućoj pojavi - ćirilici.

Nema sumnje da vas očekuje još jedna uzbudljiva epizoda emisije "Kojekude po Srbiji" sa Vukašinom Grozdanićem danas u 16.30 časova samo na Kurir televiziji!

Promo