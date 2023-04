KAD SU VIDELI ŠTA IM JE VLADICA IZVUKAO ISPOD STEPENIŠTA, SLOŠILO IM SE! Klupko zmija leglo im se ispod kućnog praga (FOTO)

VRANJE - U selu Kupinince, u vranjskoj opštini, Vladica Stanković je u stepeništu jedne kuće pronašao leglo zmija. Da bi ih izvadio, morao je da sruši stepenice, gde je pronašao pet zmija. Nisu u pitanju otrovnice, ali bi ljudi trebalo da budu oprezni prilikom boravka u prirodi, jer ima i otrovnica.

Vladica je u ovoj godini već imao desetak intervencija. Nedavno je u Prekodolcu, selu kraj Vladičinog Hana, u jednom podrumu pronašao i poskoka.

On je godinama na čelu Udruženja za zaštitu gmizavaca „Poskok“ i po hvatanju zmija je poznat širom Srbije. Godišnje ima stotinak intervencija, zovu ga iz mnogih krajeva, a pored toga što ljude „spašava“ od gmizavaca, on je poznat i po tome što i njih izbavlja iz naseljenih mesta i vraća ih prirodi.

„Važno je da gmizavce ne ubijamo, čak i kada su u pitanju otrovnice, jer one održavaju balans u prirodi, kontrolišući broj glodara, poput pacova. Onoliko koliko se ljudi plaše zmija, isto tako se i one boje ljudi, pa prilikom susreta sa njima treba ostati miran i polako se udaljiti,“ kaže on.

Prilikom boravka u prirodi on savetuje oprez i adekvatnu odeću i obuću, jer su sa prvim sunčanim danima zmije izmilele iz svojih skrovišta.

