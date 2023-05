DEDA BLAGOJE IZ NIŠA JE DOKAZ DA GODINE NE POZNAJU GRANICE: U devetoj deceniji života pronašao je poziv svog života! (VIDEO)

Da drvo i kamen mogu da postanu prava umetnička dela, dokazuje deda Blagoje iz Niša, koji se u 9. deceniji života bavi duborezom. Svoje penzionerske dane provodi u selu Donji Barbeš, gde i čuva radove, kojima se divi cela Srbija.

foto: Kurir tv

Nišlija Blagoje Blagojević, automehaničar u penziji, u svojoj 86 godini drvo pretvara u prava umetnička dela.

- Samouk sam. Video sam kod jednog rođaka afričke maske i po ugledu na to napravio sam jednu malu masku i tako je sve počelo - kaže Blagojević.

Od maske, počeo je da pravi sve.

- Bio je jedan starac koji je radio duborez i on me je svemu naučio, veoma se obradovavši što to želim da učim - rekao je Blagojević.

foto: Kurir tv

Probleme mu predstavlja pronalazak dobrog kamena koji može da se obradi.

- Problem mi je da nađem dobar kamen, jer ovde nema takvog kamena koji može da se obrađuje. Prosto rečeno, ovo je odmor za dušu. Nema boljeg odmora nego da se radi. Ja i kad ručam, ono što radim, ja to postavim da ga gledam. Čak i prekidam ručak ako mi padne na pamet da nešto promenim. Papir, olovka, crtam i kad mi se crtež dopadne, ja po ugledu na to, radim. Zabavno je, to mi je hobi - rekao je.

01:45 IMA 86 GODINA I BAVI SE NAJNEOČEKIVANIJIM ZANATOM!

Žena po malo gunđa, kaže Blagojević.

- Normalno je da žena gunđa, ali ja nemam radionicu i radim ispred kuće ili gde prostrem pokrivač, a kad napravim đubrište, pokupim - ispričao je deda Blagoje, jedan od retkih umetnika ove vrste na jugu Srbije.

Kurir.rs/Milena Antić

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.