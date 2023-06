NEOBIČAN BAKŠIŠ U NIŠKOJ KAFANI: Pljuštale rupije s likom Gandija za srpske pesme, evo koliko je to para

Muzička grupa koja je nastupila u jednoj kafani u Nišu dobila je za vikend najneobičniji bakšiš za naručenu pesmu u nekoj srpskom restoranu.

Sve se dogodilo u subotu uveče u kafani u centru grada.

Iz grupe mlađih momaka koji se očigledno nisu dugo videli okupljenih u ovoj kafani, neko je izvukao 500 rupija koja se koristi u dalekoj Indiji!? I dao je pevaču Miodragu Kostiću poznatom pod nadimkom Trša.

foto: Kurir/M.S.

- Nije to bilo direktno za naručenu pesmu, nego zato što smo do tada svirali pesme koje se dopadaju ovim momcima. Malo posle me ispitivali ljudi s drugih stolova, da im dam da vide Mahatma Gandija na ovoj valuti. I slikali je jer je prvi put vide. Ne verujem da ćemo je ikad zameniti za dinare, mada ne znam ni gde bi to učinio. Neka ostane, ovako kao uspomena - priča Kostić Kuriru.

foto: Kurir/M.S.

Dodaje da vlasnik ovih rupija radi u Indiji, a da je ovih dana posetio rodni Niš. Za 500 rupija se može dobiti 655 srpskih dinara.

Tekst foto M.S.