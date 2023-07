SRPSKA KOPAKABANA NA SAT VREMENA OD BEOGRADA: Ovo kupalište je raj za porodice sa decom! Ulaz besplatan, a voda bistra (FOTO)

Na pet kilometara od centra Zrenjanina, nastala usled dugogodišnje eksploatacije peska, locirana su tri jezera nazvana "Peskara", a to je ujedno i jedno od miljenih kupališta u Vojvodini tokom leta.

Zbog prirodno čiste vode i atraktivne lokacije, dugi niz godina građani ih koriste za kupanje i rekreaciju, a 2007. godine počelo je plansko uređenje prostora oko najvećeg jezera i privođenje nameni kao gradskog kupališta.

foto: YouTube/ AgroTV Srbija

Sadašnjem izgledu kupališta prethodili su obimni radovi na čišćenju dna jezera, uređenju obale, nasipanju peska, izgradnji komunalne infrastrukture, postavljanju mobilijara i drugih sadržaja koji su u funkciji boravka nekoliko hiljada kupača koliko se dnevno okuplja na plaži tokom letnjih meseci.

foto: YouTube/ AgroTV Srbija

Na plažama vas očekuju ležaljke i suncobrani, kabine za presvlačenje, toaleti, a tokom leta tu je i spasilačka služba do 9 do 18 časova.

Ulaz na kupalište je besplatan. Voda je veoma čista, pa ne čudi što je tokom leta baš ovo omiljeno kupalište u Vojvodini.

Provedete li dan na kupalištu, na večernjem završetku dana može vas obradovati prelep zalazak sunca, čiji se rumeni zraci ogledaju u mirnoj jezerskoj vodi...

Drugo po veličini jezero pretvoreno je u šaranski revir "Čepel", na kom je kupanje zabranjeno, a ribolov omogućen uz dozvolu. "Čepel" je pretvoren u raj za ribolovce, na njemu se održavaju i brojna takmičenja šireg značaja.

Do "Peskare" se lako stiže gradskim ulicama koje vode ka prigradskom naselju Mužlja, a na jezerima se završavaju ulice Mostarska, 9. maja i Tot Ištvana. Iz centra grada do "Peskare" se može stići ulicama kroz naselja "Berbersko", "Bagljaš" ili "Šećerana", potom ulicom Radnoti Mikloša do neke od prethodno navedenih ulica. Svi prilazi kupalištu su asfaltirani, sa dovoljno prostora za parkiranje motornih vozila.

