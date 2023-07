ZATVOREN SANATORIJUM U BANJI KOVILJAČI: Neadekvatni uslovi za lečenje pacijenata

Odeljenje produžene nege i lečenja u Banji Koviljači, poznatije kao Sanatorijum, koje je u sastavu Opšte bolnice Loznica, od prekjuče je zatvoreno rešenjem Republičke sanitarne inspekcije.

To je potvrdio dr Milan Todorović, direktor bolnice, koji kaže da je odluka odneta posle dolaska sanitarnog i zdravstvenog inspektora koji su dali takav nalog zbog neadekvatnih uslova za pacijente.

foto: T.I.

- Od ponedeljka smo dvadesetak pacijenata sa tog odeljenja premestili na očno i ušno deljenje bolnice u Loznici jer je to trenutno najpogodniji prostor, a nekoliko je otpušteno kako je i bilo planirano. Bolnica je koristila taj objekat za svoje potrebe dok je to bilo moguće. Sada svu opremu sklanjamo, skidaju se i klime, sve što može da se skine i da se iskoristi biće uklonjeno, a zgrada Sanatorijuma biti pod ključem. Šta će dalje biti sa njom je na državi i resornim ministarstvima. Objekat je državna svojina, a naša je državina, mi je koristimo. Našoj bolnici ta zgrada u principu treba i bilo bi dobro da je u funkciji, međutim, godinama je ruinirana, bilo je nešto sitnog ulaganja u prethodnih 30 i više godina, ali ništa ozbiljnije. U tim okolnostima trudili smo se da stvorimo najbolje moguće uslove i to smo koliko smo mogli radili godinama, ali očigledno prevazilali naše mogućnosti. Videćemo šta će o sudbini objekta odlučiti nadležni – rekao je dr Todorović za Kurir.

foto: T.I.

Odluka o stavljanju Sanatorijuma pod ključ usledila je posle nedavne posete ministarke zdravlja koja je obišla lozničke zdravstvene ustanove pa i ovaj objekat. Uverila se u probleme i rekla, objašnjava dr Todorović, da objekat mora da se zatvori i pacijenti smete na neko drugo mesto s obzirom da ima slobodnih postelja u bolnici, tako da su morali naći prostor za njih.

foto: T.I.

Kapacitet Sanatorijuma je oko 40 pacijenata i to je bilo Odeljenje za produženu negu i lečenje gde su oni posle bolničkog lečenja boravili neko vreme kako bi se fizikalnim terapijama pokušalo da se, koliko je moguće, što više oporave.

Sanatorijum je star devet decenija, građen je od 1926. do 1932. godine, nalazi se u podnožju planine Gučevo, iznad banjskog parka, na mestu gde je vazduh izuzetno zdrav i uvek je bio odlično mesto za lečenje plućnih bolesnika. Nažalost, zgrada je odavno u vrlo lošem stanju, sa brojnim znacima oronulosti, a kakva će joj biti sudbina trenutno je neizvesno. Izvesno je da će biti velika šteta da takvo zdanje bude prepušteno zubu vremena.

Kurir.rs/T.Ilić