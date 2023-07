MIGRANTI BEŽALI U BOSNU PREKO DRINE, PA POČELI DA SE DAVE U BRZAKU: Kupači spasili jednog, drugi nestao u hladnoj vodi

Iz talasa ćudljive Drine grupa plivača juče je izvukla jednog migranta koji je, nekih 300 metara uzvodno od mosta na Šepku, pokušao sa srpske da pređe na bosansku stranu reke. U vodi su se u tom trenutku našle dve osobe, ali jednoj, nažalost, nije bilo spasa.

Grupa od 7 migranata je nedaleko od plaže kod kompleksa Nešić krenula da prelazi reku. Držali su se za ruke i išli ka "majmunskom ostrvu" kada su se dvojica "otkačila" na brzaku i ponela ih je voda, priča jedan od očevidaca događaja koji je učestvovao u spasavanju.

- Bili smo na plaži oko četiri sata posle podne, gde redovno dolazimo, kada su ljudi povikali da se neko davi. Videli smo u vodi, bliže bosanskoj strani, dve osobe i nas nekoliko je odmah zaplivalo ka njima. Uspeli smo da stignemo do jednog muškarca, a drugog je na desetak metara od nas voda povukla i samo je nestao. Više ga nismo videli. Uspeli smo davljenika da dovedemo do mesta gde je mogao da dohvati dno, a onda je naišao čovek sa čamcem pa smo ga prebacili na našu obalu. Pozvali smo policiju koja je došla i migranta, izgleda, odvela do bolnice pošto se nagutao vode. Koliko smo ga razumeli, izgleda da je drugi davljenik bio njegov brat - priča on za Kurir.

foto: Kurir/T.I.

Od ostale petorice migranata dvojica su uspela da pređu reku dok su trojica ostala na ostrvu. Izgleda da su se uplašili. Oklevali su, a onda ipak odlučili da nastave dalje i uspeli su da pregaze reku koja im je bila do pojasa i dokopaju se leve obale, kaže nam ovaj Lozničanin.

- Oni reku prelaze obučeni, u obući i odeći, a ne poznaju Drinu koja je uvek opasna. Mada nije juče bila duboka pokušaj prelaska kobno se završio za jednog od migranata. Nije to prvi, a nažalost, ni poslednji slučaj da se za neke od njih prelazak reke na ovakvim mestima završi tragično - kaže ovaj kupač.

Loznica je već godinama na migrantskom putu za BiH, a u letnjim mesecima njihovo prisustvo je povećano. Grupe od po desetak i više njih, kako prugom, ili duž puta Loznica-Mali Zvornik hitaju dalje tražeći mesta za prebacivanje u lozničkom, malozvorničkom ili ljubovijskom kraju, česta je slika. Inače, veća grupa od tridesetak migranata je u subotu oko 22 časa stigla na lozničku autobusku stanicu, a onda su tražili prevoz za dalji put.

Da je prelazak Drine rizičan poduhvat svedoči i telo muškarca pronađeno juče na obali reke u naselju Branjevo kod Loznice. Nema zvaničnih podataka o njegovom identitetu, a prema nezvaničnim informacijama reč je o migrantu, obavljena je obdukacija, nastupile su truležne promene na telu i nema tragova koji bi ukazali da je reč o nasilnoj smrti, saznaje Kurir.

(Kurir.rs/T.I.)