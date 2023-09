ŠTRAJK GLAĐU ZBOG VELIKOG DUGA ZA OTKUP MALINE I KUPINE: Nikoli pozlilo, posle obećanja Ministarstva prekinuo štrajk, čeka petak

Nikola Radovanović (1991) iz Donjih Vratara, kod Aleksandrovca, štrajkovao je glađu zbog duga jedne hladnjače od 10 miliona dinara za malinu i kupinu.

"Otkupljivao sam malinu i kupinu od 44 kooperanta na registrovanom otkupnom mestu Donji Vratari, opština Aleksandrovac. Za tu hladnjaču radim od 2015. godine. Prošle godine sam otkupio 32 tone kupina i 30 tona malina u vrednosti od oko 23 miliona dinara. Plaćeno je 13, a dug je ostao 10 miliona dinara već godinu dana", kaže Nikola Radovanović, koji štrajkuje glađu 50-ak metara ispred ove firme, i nastavlja:

"Pokušavali smo na sve načine da naplatimo dug, strpljivo smo čekali godinu dana, a hladnjača nije izvršila uplatu za preuzetu robu. Prošlogodišnja cena maline je bila 500 dinara i to je bio iznos koji su odredili hladnjačari i mi na to nismo uticali. Mi ne tražimo kamatu za godinu dana, već samo osnovicu duga".

Ova godina je bila katastrofalna za poljoprivredu i selo u Župi i potkopaoničkom kraju. U januaru nije bilo snega da bi se natopila zemlja, a u junu su bile velike poplave. Područje Opštine Aleksandrovac je bilo ugroženo, a štete su bile među najvećim u Srbiji. U selu Donji Vratari pokrenuto je 17 klizišta, ljudima su stradale kuće, štale, zatim putevi, a parcele pored reke su bile poplavljene i maline i kupine su uništene. Ove godine prinos maline i kupine je bio manji za 50 posto u odnosu na prošlu godinu.

"U Gornjoj Župi i potkopaoničkim selima zima je uvek duga i teška, a ljudima su hitno potrebne pare. Deca su pošla u školu, potrebno je spremiti ogrev i zimnicu i zato nam je nužna hitna isplata duga. Cenu ovih proizvoda su odredile hladnjače. Mi nismo imali nikakvog udela u tome, a njih niko nije silom naterao da otkupe celokupan rod", poručuje Radovanović i dodaje:

"Stupio sam u štrajk glađu 29. avgusta u 17 sati, ništa ne jedem, a pijem samo vodu. U petak mi se zdravstveno stanje pogoršalo, pa me je u Dom zdravlja Brus odvezla policija. Konstatovana mi je povišena aritmija, povećan šećer u krvi (8,5) i visok krvni pritisak (170/90). Juče u 11 sati zvao me je funkcioner iz Ministarstva poljoprivrede i obećao podršku. Dao mi je čvrste garancije da će na račun hladnjače biti odobren kredit od 30 miliona dinara u sredu, najkasnije u četvrtak, 7. septembra. Sa takvim obećanjem ja sam prekinuo štrajk glađu, a ukoliko ne bude sve rešeno do narednog petka u 18 sati ja se vraćam, zajedno sa najmanje deset ljudi, u novi protest do konačnog ispunjenja naših zahteva".

Radovanović se nada da će Ministarstvo poljoprivrede održati svoje obećanje i da do novih i radikalnijih protesta neće doći.

"Vlasnik hladnjače treba da mi da pisanu garanciju da će nam biti uplaćen celokupni dug za robu, rad i prevoz od tog kredita. Ukoliko to ne bude ispoštovano nastavljam štrajk u petak. Vlasnik hladnjače je rekao da ima 250 kooperanata i da ukupno duguje oko 37 miliona dinara. Pored malinara i kupinara iz Donjih Vratara, on duguje i proizvođačima iz bruskih sela".

Podršku Nikoli Radovanoviću pružila je grupa od petnaestak malinara i kupinara koji su tražili sastanak sa vlasnikom ove hladnjače. Posle izvesnog vremena vlasnik je stupio u razgovor sa ovom grupom svojih kooperanata. Radovanoviću je dao pisanu garanciju da će sav novac od kredita isplatiti za dug proizvođačima maline i kupine i to odmah po izvršenoj uplati od strane Poštanske štedionice.

Posle ovog sastanka, Nikola Radovanović je ponovo prebačen u Dom zdravlja, jer mu se zdravstveno stanje pogoršalo. Krvni pritisak mu je i dalje bio visok, aritmija mu je skočila na 130, a šećer na 10. Primio je dve boce infuzije i u očekivanju uspešnog rešavanja ovog problema prekinuo štrajk glađu. Ovaj mladi poljoprivrednik (32) je zasnovao porodicu i ima dvoje maloletne dece.

