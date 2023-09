POČELA IZGRADNJA NOVOG MOSTA KOJI SPAJA OBALE ZAPADNE MORAVE: Jovica Vučićević: Ovaj most je od suštinskog značaja za nas!

Od starog mosta koji spaja obale Zapadne Morave, Čačak i Kraljevo i preko 15 sela, nakon što ga je u junu odnela vodena bujica, ostale su samo krhotine.

To je potpuno otežalo život nekoliko hiljada meštana koji moraju da obilaze oko 40 kilometara kako bi stigli na odredište.

SRUŠIO SE STARI MOST U POPLAVAMA Most koji povezuje Mrčajevce i Mršince i dalje Slatinu, srušio se usred obilnih padavina i bujičnih poplava. Grad je od resornog ministarstva dobio 500 miliona dinara. Od tog novca urađen je projekat rekonstrukcije, a izvođač radova obavio je sve neophodne pripreme za sanaciju i čekao da vodostaj Zapadne Morave opadne kako bi radovi na rekonstrukciji mogli da počnu. U međuvremenu, most se urušio.

foto: Kurrir tv

Ipak, izgleda da će njihovim mukama uskoro doći kraj jer je u toku izgradnja potpuno novog mosta na ovoj lokaciji. Kako napreduju radovi, to će nam reći dopisnica Kurira iz Čačka - Violeta Jovičić.

foto: Kurrir tv

Nakon što je most srušen tokom poplava u junu ove godine, stanovnici ovog regiona konačno mogu videti svetlu tačku na horizontu.

Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture obećalo je da će novi most biti izgrađen do kraja ove godine, a radovi su u punom jeku kako bi se obezbedilo da most bude završen do novembra.

Ovaj most ima ogroman značaj za lokalno stanovništvo jer povezuje veliki broj sela sa obe strane reke Morave. Više od 30 sela i mnogi domaćini svakodnevno prelaze preko mosta zbog posla, škole i drugih svakodnevnih obaveza. Reč je o vitalnoj vezi za meštane ovog regiona.

02:57 NOVI MOST NA PRELAZU MRČAJVCI MRŠINCI

Violeta Jovičić je u razgovoru sa predsednikom Saveta mesne zajednice Mršinci, Jovicom Vučićevićem otkrila koliko će novi most značiti za njih.

- Ovaj most je gravitacioni centar ovog dela, povezuje Čačak sa drugim delovima Morave i čini putovanje kraćim za više od 70 kilometara - rekao je Vučićević.

foto: Kurir TV

Nakon što je otvaranje mosta planirano za 15. novembar, meštani s nestrpljenjem očekuju završetak projekta.

- Ovaj most je od suštinskog značaja za nas i naš grad - dodao je Jovica Vučićević.

Osim obnove mosta, Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture uložilo je 500 miliona dinara u projekat, uključujući izgradnju pešačke staze i osvetljenja. To će značiti veliku razliku za stanovnike olakšavajući prenos tereta i poboljšavajući njihove uslove za život.

Ovaj projekat takođe će unaprediti ekonomski rast i povećati povezanost ovog regiona sa drugim delovima zemlje. Novi most će omogućiti bolju trgovinu i olakšati svakodnevni život stanovnika.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:49 KATAKLIZMA U LIBIJI, OLUJA DANIJEL POTOPILA GRADOVE: Srušene brane, više od 2.000 mrtvih