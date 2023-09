NA BICIKLU CELE PORODICE: "Pokreni točak zdravlja" od Loznice do Tršića

Loznica je u subotu bila u znaku biciklista, učesnika tradicionalne sportsko-rekreativne manifestacije "Pokreni točak zdravlja" u organizaciji Turističke organizacije grada (TOG) Loznice. Skup je bio u 10.30 ispred Vukovog doma kulture gde su najmlađe zabavljali animatori, bio je i klovn, a učesnicima su na štandu TOGL podeljene torbe, svetlodobojni prsluci, svetla, zvonca, sajle kao i voda.

Start je bio pola sata kasnije, a među biciklistima bilo je svih uzrasta, od mališana do iskusnih vozača, na dva točka su sele i cele porodice, mama, tata i klinci, a bilo je različitih modela bajseva, od najednostavnijih do onih spremnih za ozbiljnu kilometražu.

foto: Kurir/T.I.

Na čelu kolone bili su bajkeri, članovi lozničkog Moto-kluba "Blek dragons" i saobraćajna policija, koji su brinuli o bezbednosti učesnika, a na začelju vozila Hitne pomoći.

foto: Kurir/T.I.

Biciklisti su posle kraće vožnje svratili u prigradsko naselje Klupci na tradicionalnu manifestaciju "Pitijadu" koju organizuje Udruženje "Kalina", da se malo okrepe, a onda su nastavili ka cilju. Ko je bio u formi lakše je prevalio tih sedam kilometara, koliko deli Loznicu i Vukovo rodno selo, neki su morali malo da odmore, ali su svi stigli na odredište.

foto: Kurir/T.I.

Na igralištu kod "Vukove spomen škole" u Tršiću su dobili osveženje, a onda su organizovana takmičenja u disciplinama spora vožnja, ubacivanje košarkaške lopte u koš dok se vozi bicikl i što brža vožnja između čunjeva.

foto: Kurir/T.I.

- Vreme nas je poslužilo, a ovo je čini mi se 12. put da se održava ova manifestacija. Došao sam sa suprugom i dvoje dece, svi volimo vožnju na biciklu i ovo je bila odlična prilika da se provozamo mirno jer je ispred svih na išla policija. Loznica ima mnogo ljudi koji voze bicikle, jedino je problem što nema dovoljno biciklističkih staza, ostala je nedovršena ova od Loznice preko Klubaca do Tršića, a odlično bi bilo da se napravi i staza od Loznice do Banje Koviljače pa da i deca sa roditeljima mogu sigurno da se voze", to reče jedan Milan pa ode pre nego što reče i prezime da se pridruži porodici.

Do sada je "Pokreni točak zdravlja" okupljao je od 200 do 300 registrovanih učesnika, a i juče je bio sličan broj onih koji su rešili da se provozaju na dva točka.

Kurir.rs/T.I.