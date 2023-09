KADA SE ON RODIO, CELA SRBIJA JE ZANEMELA Pavle po rođenju imao 6,5 kilograma, a tek da ga VIDITE SAD: Čim zaplače, to znači JEDNO

Kada se on rodio - cela Srbija je zanemela! Ali, od sreće. Pavle je beba iz Gornjeg Milanovca ili kako smo ga svi od milošte nazvali "beba džin", po rođenju je imao neverovatnih 6,5 kilograma, ali nastavlja i dalje da nas fascinira.

Pavle sada ima mesec i po dana, a sada već nosi odelca veličine koju nose bebe od šest meseci.

Pre samo mesec i po dana, slike preslatke bebe kojoj su se i oči jedva videle od nabubrelih obraza raznežile su celu Srbiju. Postao je miljenik nacije u roku od nekoliko sati i svi su čuli za Pavla iz Gornjeg Milanovca.

Mama Suzana Kučina koja je hrabro iznela ovu trudnoću, ispričala je da nije osetila preteranu razliku u odnosu na prethodne dve trudnoće. Pored Pavla ima i sina Leona (8) i ćerku Lenu (5). Međutim, po svemu sudeći ova trudnoća ipak jeste bila drugačija jer je tog dana Suzana na svet donela bebu tešku 6.420 grama i dugačku čak 63 centimetra.

- Sve tri trudnoće su mi bile iste. Nisam osetila nikakvu razliku osim što sam se malo teže kretala pri kraju, ali ništa što bi mi nagovestilo da je on toliko težak. Kada mi je doktor radio ultrazvuk mi smo očekivali da će biti krupan do četiri i po kilograma, međutim on je premašio i to - počinje priču ova majka.

Leon (8) i Lena (5) obožavaju mlađeg brata Pavla i posvećuju mu svu pažnju. Uživaju da ga hrane, ljube i maze i Pavle je sada mezimac svih.

- Nekada znaju da mu budu i dosadni. Stalno ga i ljube i maze, a on kao beba nekad treba i mir. Ali dosta mi i pomažu i ljuljaju ga i donose mi šta mi treba za njega i pelene. Dosta mi oni pomažu - zaključila je Suzana, ponosna na svoju dečicu.

Sve staje kada je vreme za jelo

Kako mama objašnjava Pavle je mirna beba koja nije mnogo zahtevna, ali čim se uznemiri i zaplače to je znak da mora da jede i to odmah.

- U tom trenutku nema čekanja! Sve staje i prekida se i vreme je za jelo - napominje ponosna mama.

Na kontroli je ustanovljeno da je Pavle postigao sjajne rezultate i da dobro napreduje. Pre nekoliko dana izmereno mu je čak 7.623 grama sa samo mesec i 14 dana.

Suzani teretana ne treba. Ona je uz svog Pavla navikla da svaki dan skoro osam kila nosi kao od šale.

- Uopšte mi nije težak, stalno mi je u rukama i čim ga spustim on se uznemiri. Tako je navikao od prvog dana, a ni meni nije teško da ga nosim - rekla je mama.

