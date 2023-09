POVEĆANJE SUBVENCIJA PČELARIMA, OD SADA 1.000 PO KOŠNICI Održan šesti pčelarski sajam u Vranju! I stranci oduševljeni našim medom

"Dobar med je svaki med od pčela, to je znači najbolji med. Različiti su ukusi od bagrema koji je blag do kestena koji bude jak, sve zavisi šta čovek voli ", rekao je za Kurir Marjan Gojković pčelar iz Čačka, kome je ovo šesto učešće na sajmu u Vranju. On je peta generacija u porodici koja se bavi pčelarstvom, preko 50 godina.

Na pitanje kako da prepoznamo koji med nije pravi pčelar Marjan Gojković odgovara uz podignutu teglu bagremvog meda.

"Bagremov med je providan ja vas vidim i vi mene kroz teglu sa medom zamagljeno, ali vidimo se. Ali ako na pet i deset metara vidite kroz teglu jasno sve, med je falsifikat. Svaki med je providan, ali providan samo kolko treba znači ovako ja vas vidim, ali mutno", ističe Gojković .

On dodaje da se kilogram meda prodaje po ceni od 1.200 do 1.800 dinara, a najskuplji je med od kestena. Objasnio je i zašto je matični mleč dobar za zdravlje.

"To je gajen kesten drug ima plantažu kestana što je vrlo retko. Proizvod pčela matični mleč bogat je B vitaminom i folnom kiselinom ", napominje Gojković.

Šesti pčelarski sajam jugoistočnog Balkana otvoren je u subotu u Sportskoj hali u Vranju. Sajam je otvorila ministarka poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jelena Tanasković. Sajamska manifestacija prvi put se održava pod nazivom. ,,Otvoreni Balkan“, a organizovali su je pčelarski savezi iz Srbije, Makedonije, Grčke, Republike Srpske i Albanije.

"Zbog stroge kontrole koju država redovno sprovodi ja vas uveravam i odgovorno tvrdim da ne postoji mogućnost da u našu zemlju uđe ništa što nije u skladu sa zakonom . Tako da molim vas ove manipulacije ne dolaze u obuzir svakako ne mogu da prihvatam te činjenice.

Ono što jesu lepe vesti jesta da ove godine 2023. pčelari su dobijali 800 dinara po košnici, od sledeće godine 2024. dobijaće 1.000 dinara po košnici i to je samo jedna subvencija koja ide, direktnih davanja je i u sve drugo, ulaganja u opremu, marketing, ulaganja u preradu proizvodnju tako da možete da koristite mere koje je država obezbedila. Mislim da način na koji se rukovodimo, uz mere i subvencije koje su i dale rezultat od povećanja proizvodnje za 91 posto to je već duplirana proizvodnja meda. Ono što je jako bitno je otvaranje novih tržišta. Što se izvoza meda tiče Srbija ima usaglašen sertifikat sa svim zemljama Evropske unije, sa Kanadom i Rusijom. Trenutno se radi na usaglašavanju sertifikata sa Azerbejdžanom, Bahreinom, Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Ono što se dogodilo ove godine jako je bitno to je usaglašen i potpisan sertifikat sa Narodnom Republikom Kinom. To će doprineti svima vama koji se bavite proizvodnjom meda kako biste svoj proizvod mogli da izvezete u tu zemlju. Ono što mogu da vam prenesem je da su Kinezi oduševljeni našim medom Kada sam bila tamo pre par meseci intenzivno su pričali o našem vinu i našem medu. Budite sigurni da će država i Vlada Republike Srbije i dalje biti uz vas “, poručila je ministarka poljoprivrede u Vranju.

Na otvaranju sajma, govorio je i gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković. ,,Ponosni smo na ovu sajamsku manifestaciju, koja već postaje tradicionalna. Cilj nam je da se ovde, zahvaljujući poziciji našeg grada, okuplja i spaja što veći broj ljudi iz regiona. Ovom prilikom, želim da izrazim veliku zahvalnost Ministarstvu poljoprivrede na pomoći i podršci koju pruža Vranju u svim aktivnostima i projektima koje zajedno realizujemo, kao i SPOS-u na izuzetnoj saradnji u organizovanju ovog sajma. Takođe, posebno se zahvaljujem pčelarima koji su podsterk svim mladim ljudima, jer pokazuju kako se radom, požrtvovanjem dolazi do uspeha i velikih rezultata“, istakao je gradonačelnik. Na skupu je govorio i predsednik SPOS-a dr med Rodoljub Živadinović, koji se zahvalio gradskom rukovodstvu na podršci u organizovanju ove značajne sajamske manifestacije.

Osim meda na Šestom pčelarskom sajmu jugoistočnog Balkana u Vranju predstavljena je i pčelarska oprema.

Predstavljeni su projekti GIZ-a ,,Perspektive za mlade pčelare u ruralnim područjima“ i ,,Pčelarenje za budućnost”.

Stručna predavanja iz pčelarstva na kojima će govoriti Rodžer Paterson, pčelar praktičar, predavač i autor brojnih knjiga iz oblasti pčelarstva iz Velike Britanije, biće održana na sajmu.

