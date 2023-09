ČUDO PRIRODE U VOĆNJACIMA ZAPADNE SRBIJE: Kod Lukića i Filipovića kao da je proleće, a ne početak jeseni! EVO I ŠTO (FOTO)

Čačak, Požega – Iako je juče počela jesen i sa sobom donela pravo jesenje vreme, pad temperature i kišu, u čačanskom naselju Loznica, u dvorištu Lukića, procvetala je višnja kao da je proleće u punom jeku.

- To stablo višnje posadili smo pre oko pet godina. Iako je niska i mala, ona svake godine bude puna roda. Sa jednog drveta svake godine bude toliko višanja da možemo napraviti oko 20 litara soka i deset tegli slatkog. To je prosto neverovatno koliko je to drvo izdašno“, rekla je Borislava Lukić, domaćica koja najviše vodi računa o tom stablu.

foto: RINA

Ona dodaje da su svi ukućani ostali nemi na prizor cvetalog drveta kad mu vreme nije i dodaje da su komšije dolazile da se lično uvere, jer nisu mogle da veruju da se tako nešto desilo krajem septembra.

foto: RINA

- Kad sam videla da je višnja cvetala, nisam mogla da verujem. Pretpostavljam da je cvetala zbog izuzetno toplog septembra. Nadam se da se ovo neće odraziti na rod naredne godine“, kaže Borislava i kroz smeh dodaje da je ovo možda jedan od dokaza klimatskih promena.

foto: RINA

Slična situacija desila se i u okolini Požege kada je u domaćinstvu Filipovića procvetala trešnja.

foto: RINA

„Mnogo smo se iznenadili kada smo videli beli cvet trešnje na skoro ogoleloj krošnji. Na trenutak smo pomislili da dolazi proleće, a ustvari došla nam je jesen, svake godine nas priroda sve više iznenađuje, kaže Miladin Filipović iz požeškog sela Gorobilje.

Prema narodnom verovanju ovakva pojava nagoveštava oštru i dugu zimu.

Kurir.rs/RINA