ZAJEČARSKI STAKLOREZAC PRAVI UMETNOST OD DRVETA: Njegovi proizvodi su jedinstveni, a ovako je sve počelo (FOTO)

Zaječarac Saša Pavlović (54) jedini u državi,a verovatno i u Evropi, svojim rukama pravi umetnost od drveta koja je poznata širom regiona. Ne postoje dva ista primerka, a pravi figure, ramove za ogledala, suvenire, sve što mu mašta kazuje, a najpoznatiji je po svojim jedinstvenim unikatnim kutijama izvijenih obilika, sa fijokama.

A kako je sve počelo, i kako je dogurao do brojnih nagrada i priznanja, govori ovaj umetnik.

- Celog života bavio sam se staklom, izmešu ostalog uramljivanjem slika, goblena.. Jednom, pre tri-četiri godine, došlo mi je na um da napravim neku figuricu od drveta. Tada je sve krenulo – počinje priču Saša.

I kao lavina, iz njegovih ruku su počela da izlaze takva umetnička dela da ga je maja ove godine Ministarstvo privrede proglasilo za proizvođača umetničkih zanata.

-Da, bila je komisija iz Ministarstva i odgledali su ceo proces pravljenja, od komada drveta do gotovih proizvoda. Jedan član komisije mi je kazao da u životu ovaako nešto nije video. Odlazim na sajmove starih zanata, ni ja nisam video da neko pravi išta slično. A kako pravim? Pa, ni sam ne znam, drvo govori svoju priču. Uzmem komad drveta i samo krene. Na kraju ispadne ili figurica, ili ram, suvenir, kutija sa fiokama. Koristim skoro svaku vrstu drveta, od oraha, trešnje, do lipe. Ono što napravim je uglavnom od jednog komada drveta. A nabavljam ih gde god stignem, donose mi prijatelji, ili u pilanama, ili u šetnji naiđem na neku cepanicu. Proizvodi se prave uglavnom za oko tri dana, a kupaca ima i van Srbije. Ponekad pravim i po porudžbini, to su uglavnom natpisi. Ljudi kupuju za sebe, za poklone... – priča Saša koji je u šestoj deceniji otkrio umetnika u sebi.

Gde god se pojavi, on osvoji po nekun nagradu, priznanje. Tako ima, recimo, nagrade za najbolji suvenir, najbolju tehničku izradu, najautntični proizvod...

- Uživam u ovom radu, ne radim više sa staklom. Putujem po celoj srbiji gde se održavaju sajmovi starih zanata. Ali, sve što kažem je uzaludno jer proizvod treba da se vidi, ne može se to rečima objasniti. Što se mene tiče, prezadovoljan sam jer uživati u onom što voliš, u samoj izradi, to je pravo zadovoljstvo – kaže Saša.

